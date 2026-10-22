Тренер «МЮ» отреагировал на критику тактики со стороны Бруну Фернандеша
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал критические замечания полузащитника своей команды Бруну Фернандеша после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Комо». Встреча завершилась поражением английского клуба со счётом 1:4.
После игры Фернандеш усомнился в правильности выбранной тактики. По мнению португальского полузащитника, «красным дьяволам» следовало активнее прессинговать соперника.
Кэррик, в свою очередь, отметил, что во втором тайме команда действительно использовала схему с персональным прессингом, однако это не помогло избежать пропущенного мяча.
«Мы на самом деле использовали полупрессинг один на один во втором тайме и пропустили гол из-за этого. Какие бы системы и тактики вы ни применяли, они не сработают, если вы не бежите вперёд и не возвращаетесь назад», — приводит слова Кэррика The Touchline в социальной сети X.
Таким образом, наставник «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что результат зависит не только от выбранной тактической схемы, но и от действий футболистов на поле. Его комментарий прозвучал на фоне дискуссии с Фернандешем о причинах крупного поражения от «Комо».
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