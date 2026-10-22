Валерий Бондарь объяснил поражение «Шахтёра» от «Интера» в Лиге чемпионов 

Защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча основного этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Украинская команда уступила со счётом 0:1, несмотря на то что во втором тайме соперник остался в меньшинстве.

Бондарь признал высокий уровень итальянского клуба и выразил мнение, что «Шахтёр» не заслуживал поражения.

— Валерий, как оцениваешь эту игру и почему не удалось воспользоваться возможностью, когда «Интер» во втором тайме остался в меньшинстве?

— Потому что это очень хорошая, квалифицированная команда, чемпион Италии. Думаю, для них нет разницы, играть в десять или одиннадцать. Обидное поражение, которого, считаю, мы не заслуживали.

Также защитник объяснил, как сопернику удалось забить единственный гол в матче. По его словам, решающую роль сыграла потеря мяча, после которой игроки «Шахтёра» не успели перестроиться.

— В чём, по твоему мнению, причина пропущенного гола? Можно ли было его избежать?

— Всегда можно избежать голов, особенно таких ненужных. Но мы потеряли мяч и уже не успели сориентироваться. Пошла хорошая передача мне за спину, соперник выбежал и забил.

Отдельно Бондарь вспомнил опасные моменты, которые «Шахтёр» создал в первом тайме после стандартных положений. Однако реализовать свои возможности команде не удалось.

— В первом тайме в течение нескольких минут у вас было два стандарта и два удара, один из которых очень опасен. Обидно, что не удалось реализовать тот момент?

— Это игра моментов: они реализовали, а мы — нет.

В завершение защитник обозначил главную задачу команды перед следующими матчами Лиги чемпионов. По его мнению, «Шахтёру» необходимо сократить количество ошибок, которые приводят к потере очков.

— Какие выводы следует сделать перед следующими поединками в Лиге чемпионов?

— Не допускать ошибок, чтобы не было досадных поражений, даже от таких команд, как «Интер».