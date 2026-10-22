Месси приглашён на ужин с королём Испании Филиппом VI и королевой Летисией
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси приглашён на официальный ужин с королём Испании Филиппом VI и королевой Летисией. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, в четверг аргентинский футболист прибудет в испанский город Овьедо, где ему предстоит получить премию принцессы Астурийской в области спорта. Кроме того, нападающий «Интер Майами» примет участие во встрече со школьниками, студентами и болельщиками, которая состоится во Дворце спорта Овьедо.
Вечером того же дня Месси посетит официальный ужин с представителями испанской королевской семьи и другими лауреатами премии. Таким образом, визит аргентинца в Испанию будет включать не только получение престижной награды, но и ряд официальных мероприятий.
Торжественная церемония вручения премии принцессы Астурийской запланирована на пятницу. Она пройдёт в театре Кампоамор в Овьедо.
После завершения церемонии Месси отправится обратно в США прямым рейсом. Там форварду «Интер Майами» предстоит принять участие в выездном матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз».
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