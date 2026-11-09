«Челси» уступил «Сандерленду» и потерял очки в 10-м туре АПЛ 

«Сандерленд» преподнёс неприятный сюрприз «Челси» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Стэдиум оф Лайт» хозяева добились минимальной победы — 1:0. Единственный гол встречи был забит ещё до перерыва, а лондонцы так и не смогли найти ответ на результативную атаку соперника.

Решающим оказался эпизод на 36-й минуте. Нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби вступил в борьбу с защитником «Челси» Леви Колуиллом в штрафной площади и заработал пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошёл Энцо Ле Фе. Полузащитник хладнокровно исполнил удар и отправил мяч в сетку, выведя свою команду вперёд.

После пропущенного гола «Челси» пришлось искать возможности для спасения матча. Команда пыталась отыграться, однако хозяева не позволили сопернику реализовать свои моменты. В компенсированное время у лондонцев был шанс избежать поражения: Дэнни Уэлбек пробил головой после подачи со штрафного, но мяч прошёл выше перекладины. Финальный свисток зафиксировал победу «Сандерленда» со счётом 1:0.

Для «Челси» эта неудача обернулась потерей очков в борьбе за места в верхней части таблицы. После десяти туров команда набрала 16 баллов и занимает пятую позицию. «Сандерленд» благодаря победе довёл свой результат до восьми очков и поднялся на 18-е место. Лидером чемпионата остаётся «Арсенал», в активе которого 27 очков.

Клуб из Сандерленда получил возможность улучшить своё положение в таблице, тогда как «Челси» предстоит разбираться с причинами очередной потери очков.