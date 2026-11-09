Новая страница в истории Давида Алабы: легендарный австрийский защитник присоединился к Удинезе

Дата публикации: 09-11-2026 18:21

Статусные футболисты на закате карьеры предпочитают играть в клубах из экзотических чемпионатов. Привлекательные финансовые условия личного контракта и более щадящий темп матчей - идеальный климат для подготовки к выходу на пенсию. Экс-защитник Баварии и Реала разрушил этот стереотип и вместо релакса на Ближнем Востоке решил биться за еврокубки вместе с Удинезе. Глобальный беттинговый бренд 1xBet рассказывает об одном из самых интересных трансферов Серии А этого лета.

Потрясающий маршрут: Вена - Мюнхен - Мадрид

Давид Алаба начал свой путь в футболе в молодежной команде SV Aspern, но скауты венской Аустрии высоко оценили талант юноши, и вскоре он присоединился к их академии. Один из лучших футболистов в истории Австрии провел 6 лет в системе «Фиалок», но так и не дебютировал за основную команду. В 2008 году его контракт выкупила Бавария за €150 000. После нескольких лет в мюнхенской молодежке и аренды в Хоффенхайм Давид Алаба получил шанс показать себя в самом титулованным клубе Германии и воспользовался им.

В 2010 году Баварией руководил Луи ван Гал, который никогда не боялся доверять молодым талантам. Он выпустил Алабу на замену в матче Кубка Германии, а уже спустя минуту после выхода на поле австриец отметился ассистом. С этого началась эра Давида в Баварии, которая продлилась более 10 лет, подарив клубу и футболисту 2 титула Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 победы на Клубном чемпионате мира, 10 чемпионств Бундеслиги, 6 Кубков и 6 Суперкубков Германии.

После триумфа в Мюнхене Давид Алаба отправился в мадридский Реал – самый титулованный клуб в топ-5 лигах Европы. Именно на «Сантьяго Бернабеу» австриец завершил свою трансформацию в центрального защитника. В Баварии он чаще играл на левом фланге обороны, но при необходимости мог закрыть любую позицию в полузащите.

Вместе с Реалом Алаба выиграл 11 трофеев: 2 Лиги чемпионов, 2 титула Ла Лиги, 2 Клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка УЕФА, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании. Однако в мадридский период Давид очень часто получал травмы. За 5 сезонов в Реале Алаба пропустил больше матчей, чем за 10 лет в Баварии.

Постоянные проблемы в защите, в том числе из-за травм футболистов, стали одной из главных проблем Реала последних лет. Поэтому летом 2026 года Флорентино Перес почти полностью перестроил линию обороны, а Давид Алаба отправился в Серию А, подписав контракт с амбициозным Удинезе.

Австрийский дух на «Фриули»

Алаба – единственный представитель Австрии в Удинезе, но в этом клубе есть еще несколько человек, связанных с футбольной культурой этой страны. В первую очередь это главный тренер Zebrette Коста Руньяич - уроженец Вены, сделавший себе имя в Германии. Он тренировал Дармштадт, Дуйсбург, Кайзерслаутерн и Мюнхен 1860, а также вывел в плей-офф Лиги конференций варшавскую Легию. Также Австрия сыграла важную роль в карьере Умара Соле, который в начале 2020-х годов считался одним из самых перспективных защитников Европы благодаря ярким выступлениям в РБ Зальцбург. Поэтому на «Фриули» Алаба будет чувствовать себя как дома.

В прошлом сезоне Удинезе не хватило 9 очков для возвращения в еврокубки после 12-летней паузы. Опыт, мастерство и универсальность Давида Алабы сделают команду сильнее и стабильнее на дистанции. Тем более что он будет играть плечом к плечу с Николо Дзаньоло, Кинаном Дейвисом, Хуаном Арисалой и Юргеном Эккеленкампом.

У Zebrette есть амбиции вернуться в еврокубки и сильный состав с миксом молодости и опыта. Это одна из самых интересных и непредсказуемых команд Италии в этом сезоне.

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