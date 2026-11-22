Дата публикации: 22-11-2026 23:19

На легендарном «Джузеппе Меацца» состоялся настоящий голевой праздник. «Милан» не заметил сопротивления со стороны «Фрозиноне», отправив в ворота гостей пять мячей. Встреча 12-го тура Серии А под свисток Луки Пайретто завершилась уверенной победой «россонери» со счётом 5:1.

Роковая ошибка и быстрый ответ

Гости начали за упокой. Уже на 4-й минуте защитник «Фрозиноне» Габриэле Кальвани срезал мяч в собственные ворота, шокировав собственных болельщиков. Однако «жёлто-синие» не развалились. На 19-й минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев, но уже через шесть минут Патрицио Мазини отыграл один мяч, вернув интригу в матч.

Второй тайм: мастер-класс от Яшари и компании

После перерыва «Милан» включил режим высшего пилотажа и просто уничтожил соперника.

- 48-я минута: Ардон Яшари делает счёт 3:1. Хавбек элегантно завершил атаку, показав, что у «Милана» в порядке не только звёзды, но и глубина состава.

- 60-я минута: Альфаджо Сиссе забивает четвёртый. Защита «Фрозиноне» просто перестала существовать.

- 68-я минута: Кристиан Пулишич ставит точку. Американец оформил пятый гол, сняв все вопросы о победителе.

Таблица Серии А: «Милан» в зоне Лиги чемпионов

Этот разгром существенно укрепил позиции обеих команд, хотя и по-разному:

- «Милан» (27 очков, 4-е место): «Россонери» вернулись в заветную топ-4. Команда Паулу Фонсеки показала, что, когда атака в строю, они способны разорвать любого.

- «Фрозиноне» (20 очков, 7-е место): Несмотря на болезненное поражение, гости остаются на очень высоком 7-м месте. 20 очков для команды, которая недавно вышла в Серию А — это отличный результат, просто «Сан-Сиро» оказался слишком суровым испытанием.

Что дальше

- «Милан»: В следующем туре «россонери» предстоит серьёзная проверка — игра с крепким середняком, где нужно доказать, что 5:1 не были случайностью.

- «Фрозиноне»: Команде нужно быстро забыть этот кошмар и возвращаться к борьбе за выживание или место в середине таблицы, пока гранды не ушли в слишком большой отрыв.