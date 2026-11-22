«Сан-Сиро» ликует: «Милан» разнёс «Фрозиноне» и вернулся в топ-4
На легендарном «Джузеппе Меацца» состоялся настоящий голевой праздник. «Милан» не заметил сопротивления со стороны «Фрозиноне», отправив в ворота гостей пять мячей. Встреча 12-го тура Серии А под свисток Луки Пайретто завершилась уверенной победой «россонери» со счётом 5:1.
Роковая ошибка и быстрый ответ
Гости начали за упокой. Уже на 4-й минуте защитник «Фрозиноне» Габриэле Кальвани срезал мяч в собственные ворота, шокировав собственных болельщиков. Однако «жёлто-синие» не развалились. На 19-й минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев, но уже через шесть минут Патрицио Мазини отыграл один мяч, вернув интригу в матч.
Второй тайм: мастер-класс от Яшари и компании
После перерыва «Милан» включил режим высшего пилотажа и просто уничтожил соперника.
- 48-я минута: Ардон Яшари делает счёт 3:1. Хавбек элегантно завершил атаку, показав, что у «Милана» в порядке не только звёзды, но и глубина состава.
- 60-я минута: Альфаджо Сиссе забивает четвёртый. Защита «Фрозиноне» просто перестала существовать.
- 68-я минута: Кристиан Пулишич ставит точку. Американец оформил пятый гол, сняв все вопросы о победителе.
Таблица Серии А: «Милан» в зоне Лиги чемпионов
Этот разгром существенно укрепил позиции обеих команд, хотя и по-разному:
- «Милан» (27 очков, 4-е место): «Россонери» вернулись в заветную топ-4. Команда Паулу Фонсеки показала, что, когда атака в строю, они способны разорвать любого.
- «Фрозиноне» (20 очков, 7-е место): Несмотря на болезненное поражение, гости остаются на очень высоком 7-м месте. 20 очков для команды, которая недавно вышла в Серию А — это отличный результат, просто «Сан-Сиро» оказался слишком суровым испытанием.
Что дальше
- «Милан»: В следующем туре «россонери» предстоит серьёзная проверка — игра с крепким середняком, где нужно доказать, что 5:1 не были случайностью.
- «Фрозиноне»: Команде нужно быстро забыть этот кошмар и возвращаться к борьбе за выживание или место в середине таблицы, пока гранды не ушли в слишком большой отрыв.
Мерсисайдское дерби на «Энфилде» превратилось в форменное избиение. «Ливерпуль» камня на камне не оставил от «Манчестер Юнайтед», разгромив соперника...
В матче 13-го тура УПЛ киевское «Динамо» камня на камне не оставило от «Оболони», оформив яркую победу со счётом 4:2. Игра на НСК «Олимпийский»...
В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» спаслось от поражения в игре с московским «Спартаком», вырвав ничью на последних...
Воскресный вечер на «Спотифай Камп Ноу» подарил болельщикам испанскую классику. В матче 13-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала волевую победу над...
Новость, которая шокировала футбольный мир. Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала снова потерял сознание прямо во время тренировки команды. Как...