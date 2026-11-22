Дата публикации: 22-11-2026 23:08

В матче 13-го тура УПЛ киевское «Динамо» камня на камне не оставило от «Оболони», оформив яркую победу со счётом 4:2. Игра на НСК «Олимпийский» получилась богатой на события: здесь были и голы пяткой, и дебютные мячи, и прерванная воздушная тревога, и вратарские ошибки.

Гол-фантом и воздушная тревога

Бело-синие начали с места в карьер. Уже на 3-й минуте подача с углового превратилась в шедевр: Томаш Кенджора пяткой вколотил мяч в сетку. Однако насладиться преимуществом фанаты не успели — вскоре прозвучала сирена воздушной тревоги, и команды покинули поле. После возвращения «Динамо» не сбавило обороты.

Дебют Мунгенге и «подарок» от Бущана

Пока «Оболонь» приходила в себя, киевляне забили еще дважды. Сначала 18-летний Пьер Мунгенге открыл счет своим голам за первую команду, а затем Шола Огундана сделал счет 3:0. Казалось, игра сделана, но «пивовары» вернулись в игру благодаря курьезу. Голкипер «Динамо» Георгий Бущан ошибся на выходе, а Алексей Сыч срезал мяч в свои ворота. 3:1 — интрига жива?

Пенальти Шапаренко и утешение «Оболони»

«Динамо» быстро дало ответ. На 56-й минуте Николай Шапаренко уверенно реализовал пенальти, вернув разницу в три мяча. Казалось, «Оболонь» посыпется, но гости проявили характер. На 90-й минуте Павел Полегенько тоже подошёл к «точке» и сократил отставание. 4:2 — итоговый счёт, который выглядит гораздо скромнее, чем реальное преимущество «Динамо».

Таблица УПЛ: третья строчка против зоны стыков

- «Динамо» (26 очков): Команда остается на 3-м месте. Победа позволила не отпустить далеко «Зарю» и «Шахтер», хотя игра в обороне (2 пропущенных от «Оболони») всё ещё вызывает вопросы.

- «Оболонь» (8 очков): Команда застряла на 14-й строчке. 8 баллов — это зона «красной тревоги», всего в паре очков от прямого вылета.

Что дальше: 28 ноября

В следующем туре нас ждут интересные противостояния:

- «Оболонь»** сыграет дома с «Зарёй». Для «пивоваров» это матч жизни и смерти за право покинуть зону вылета.

- «Динамо» поедет в Одессу к «Черноморцу». «Моряки» традиционно неуступчивы дома, так что легкой прогулки у киевлян не будет.