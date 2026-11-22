Дата публикации: 22-11-2026 23:01

Воскресный вечер на «Спотифай Камп Ноу» подарил болельщикам испанскую классику. В матче 13-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала волевую победу над «Вильярреалом» со счётом 3:2. Хозяева смогли перевернуть игру, уступая 0:2 уже к 7-й минуте. Главным арбитром встречи был Алехандро Эрнандес с Лансароте.

Кошмарный старт: 0:2 к 7-й минуте

Хави (или его сменщик) наверняка был в ярости в раздевалке. «Субмарина» начала матч как торпеда:

- 5-я минута: Защитник «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен открывает счёт. Идеальный старт для гостей.

- 7-я минута: Форвард **Тани Олувасейи удваивает преимущество. «Камп Ноу» в шоке, «Барселона» в нокдауне. 0:2 на табло, а игра толком не началась.

Фурия возвращения: камбэк имени Мартина и Лопеса

Во втором тайме «Барселона» вышла с другим настроем. Пропустив, команда включила режим хищника:

- 57-я минута:Херард Мартин возвращает «сине-гранатовых» в игру. 1:2.

- 61-я минута:Фермин Лопес через четыре минуты сравнивает счёт! 2:2. Реванш за проваленный старт взят.

- 67-я минута: Победный удар (точнее, срезка). Защитник «Вильярреала» Пау Наварро отправляет мяч в свои ворота после суматохи в штрафной. 3:2.

Таблица Ла Лиги: «Барса» уходит в отрыв

Эта победа позволила каталонцам укрепить лидерство.

- «Барселона»:36 очков после 13 туров. Команда занимает первое место. Даже в плохой день они находят способ побеждать, что чемпионским командам свойственно.

- «Вильярреал»:15 очков и 11-е место. «Субмарина» продолжает своё болтанье в середине таблицы — команда может обыграть кого угодно, но стабильности ноль.

Что дальше: «Сельта» и «Депортиво»

- «Вильярреал»: 29 ноября «жёлтые» едут в гости к «Сельте». Для команды, которая пропускает много, но и забивает красиво, это будет весёлый матч.

- «Барселона»: В тот же день каталонцы примут «Депортиво». На бумаге — лёгкая прогулка, но после таких нервов, как с «Вильярреалом», «сине-гранатовым» нужно быть осторожнее.