Дата публикации: 22-11-2026 22:57

Новость, которая шокировала футбольный мир. Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала снова потерял сознание прямо во время тренировки команды. Как сообщает издание Bild, это уже третий подобный эпизод для 23-летнего немца с августа 2026 года. К сожалению, болезнь не отступает, и ситуация становится всё более пугающей.

«Тикающий таймер»: хроника приступов

Проблемы со здоровьем у одного из самых талантливых игроков поколения начались внезапно.

- Август 2026: Первый эпизод. Мусиала теряет сознание прямо во время матча.

- Осень 2026: Второй случай. История повторяется в игре — снова обморок, снова замена и страх в глазах партнёров.

- Сейчас: Третий приступ. Это произошло уже не под софитами стадиона, а на базе, во время рутинного тренировочного процесса. Это говорит о том, что состояние не улучшается, несмотря на все усилия врачей.

Неизлечимый диагноз и мрачные перспективы

У хавбека диагностировали серьёзное неврологическое заболевание. Врачи разводят руками: на данный момент эта болезнь неизлечима. Главная задача медицины сейчас — не вылечить, а купировать симптомы и предотвратить повторение приступов, чтобы сохранить жизнь и здоровье парня.

На фоне этого член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ранее сделал жёсткое заявление: клуб сомневается, что Джамал вообще когда-либо вернётся на свой топ-уровень. Появилась информация, что «Бавария» готова рассмотреть продажу игрока, чтобы снять с себя ответственность и разгрузить зарплатную ведомость — шаг, который многие (включая Рио Фердинанда) назвали бесчеловечным.

Статистика до болезни: 6 титулов Бундеслиги

До того как недуг дал о себе знать, Мусиала был лицом «Баварии». С 2021 года он превратился из вундеркинда академии в системообразующего игрока.

- 6 чемпионств Германии: Он был ключевым элементом машины, которая доминировала в Бундеслиге.

- Статус: Один из самых дорогих и техничных полузащитников мира.

Что дальше?

Сейчас футбол уходит на второй план. Главное — здоровье Джамала. «Бавария» оказалась в ужасной ситуации: с одной стороны, они не могут просто выставить больного игрока за дверь, с другой — держать на элитном контракте спортсмена, которому профессиональный спорт может быть противопоказан, — огромный риск. Следующие недели станут решающими для определения будущего 23-летней звезды.