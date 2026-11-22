Третий обморок: карьера Джамала Мусиалы под угрозой
Новость, которая шокировала футбольный мир. Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала снова потерял сознание прямо во время тренировки команды. Как сообщает издание Bild, это уже третий подобный эпизод для 23-летнего немца с августа 2026 года. К сожалению, болезнь не отступает, и ситуация становится всё более пугающей.
«Тикающий таймер»: хроника приступов
Проблемы со здоровьем у одного из самых талантливых игроков поколения начались внезапно.
- Август 2026: Первый эпизод. Мусиала теряет сознание прямо во время матча.
- Осень 2026: Второй случай. История повторяется в игре — снова обморок, снова замена и страх в глазах партнёров.
- Сейчас: Третий приступ. Это произошло уже не под софитами стадиона, а на базе, во время рутинного тренировочного процесса. Это говорит о том, что состояние не улучшается, несмотря на все усилия врачей.
Неизлечимый диагноз и мрачные перспективы
У хавбека диагностировали серьёзное неврологическое заболевание. Врачи разводят руками: на данный момент эта болезнь неизлечима. Главная задача медицины сейчас — не вылечить, а купировать симптомы и предотвратить повторение приступов, чтобы сохранить жизнь и здоровье парня.
На фоне этого член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ранее сделал жёсткое заявление: клуб сомневается, что Джамал вообще когда-либо вернётся на свой топ-уровень. Появилась информация, что «Бавария» готова рассмотреть продажу игрока, чтобы снять с себя ответственность и разгрузить зарплатную ведомость — шаг, который многие (включая Рио Фердинанда) назвали бесчеловечным.
Статистика до болезни: 6 титулов Бундеслиги
До того как недуг дал о себе знать, Мусиала был лицом «Баварии». С 2021 года он превратился из вундеркинда академии в системообразующего игрока.
- 6 чемпионств Германии: Он был ключевым элементом машины, которая доминировала в Бундеслиге.
- Статус: Один из самых дорогих и техничных полузащитников мира.
Что дальше?
Сейчас футбол уходит на второй план. Главное — здоровье Джамала. «Бавария» оказалась в ужасной ситуации: с одной стороны, они не могут просто выставить больного игрока за дверь, с другой — держать на элитном контракте спортсмена, которому профессиональный спорт может быть противопоказан, — огромный риск. Следующие недели станут решающими для определения будущего 23-летней звезды.
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