Дата публикации: 22-11-2026 23:05

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» спаслось от поражения в игре с московским «Спартаком», вырвав ничью на последних минутах. Встреча на «Анжи-Арене» завершилась со счётом 1:1. Главным арбитром поединка выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Для «красно-белых» это потеря важных очков в борьбе за чемпионство, а для «динамовцев» — героическое спасение в матче с фаворитом.

Ход игры: от раннего лидерства до драмы в концовке

Матч получился напряженным и не самым богатым на голы, но концовка компенсировала всё:

- 14-я минута: Капитан «Спартака» Роман Зобнин выводит москвичей вперёд. Быстрый гол позволил «красно-белым» играть по счёту, отдав территорию и рассчитывая на контратаки.

- 89-я минута: Драматичная развязка. Когда казалось, что «Спартак» увезёт минимальную победу, Даниил Лесовой наносит точный удар, устанавливая окончательный счёт — 1:1. Голкипер «Спартака» был бессилен.

Таблица РПЛ: «Спартак» в топ-3, «Динамо» в середине

Результат матча по-разному отразился на турнирном положении команд.

- «Спартак»: Набрав 30 очков в 15 турах, подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают третье место. Ничья позволяет им оставаться в лидирующей группе, но конкуренты («Краснодар», «Зенит», ЦСКА) не дремлют, и каждое потерянное очко может стать решающим весной.

- «Динамо» (Махачкала): С 17 очками команда Вадима Евсеева располагается на 12-й строчке. Для дебютанта лиги (или команды с ограниченными ресурсами) это комфортная позиция, позволяющая не смотреть в сторону зоны вылета.

Что дальше: «Локомотив» и «Факел»

Команды подходят к следующему туру в разном настроении, но с одинаковой мотивацией набрать баллы.

- «Динамо» Мх: Команде Вадима Евсеева предстоит тяжёлый выезд в Москву к «Локомотиву» 29 ноября. «Железнодорожники» — крайне неприятный соперник для любого середняка.

- «Спартак»: Подопечные Карседо на следующий день, 30 ноября, отправятся в Воронеж в гости к «Факелу». Для «красно-белых» это отличный шанс реабилитироваться за потерю очков в Каспийске и укрепить позиции в тройке.