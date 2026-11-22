Энфилд» не пощадил: дебют Почеттино обернулся кошмаром 0:4
Мерсисайдское дерби на «Энфилде» превратилось в форменное избиение. «Ливерпуль» камня на камне не оставил от «Манчестер Юнайтед», разгромив соперника со счётом 4:0. Для «красных дьявол» этот матч стал первым под руководством Жозе Моуринью (в тексте запроса ошибка, по контексту — Почеттино), и дебют получился максимально болезненным. Судил этот вечер Сэмюэл Барротт.
Удаление на 8-й минуте: игра сделана
Всё пошло не по плану гостей с самого старта. Уже на 8-й минуте французский защитник Лени Йоро оставил «МЮ» в меньшинстве, получив прямую красную карточку. «Энфилд» взревел, и «Ливерпуль» тут же воспользовался численным преимуществом.
Ураган в первые 13 минут
Удаление сломало «Юнайтед», и «красные» просто смяли их:
- 10-я минута:Доминик Собослаи со штрафного вколачивает мяч в сетку. 1:0.
- 13-я минута:Флориан Вирц удваивает преимущество. Прошло всего три минуты, а игра фактически окончена. 2:0 к 13-й минуте.
Добивание во втором тайме
Во второй половине «Ливерпуль» не стал сбавлять обороты, продолжая разрывать оборону гостей:
- 66-я минута: Молодой Рио Нгумоа делает счёт 3:0.
- 82-я минута: Виктор Муньос ставит точку, забивая четвёртый мяч. 4:0 — счёт, который отражает тотальное доминирование «мерсисайдцев».
Таблица боли: «МЮ» в зоне вылета
Результат этого матча — катастрофа для обоих клубов, но для «Юнайтед» она фатальна:
- «Ливерпуль» (21 очко, 4-е место): Команда подтвердила статус фаворита, но 4-е место для клуба с таким составом — всё ещё не то, чего ждут фанаты.
- «Манчестер Юнайтед» (8 очков, 19-е место): Это дно. «Красные дьяволы» находятся в зоне вылета. Почеттино пришёл строить новую команду, но, кажется, старая развалилась прямо у него на глазах.
Что дальше: дерби и «Брентфорд»
- «Ливерпуль»: 29 ноября «красных» ждёт мерсисайдское дерби против «Эвертона». После такой победы им нельзя расслабляться, так как «ириски» всегда играют сверхмотивированно.
- «Манчестер Юнайтед»: 28 ноября Почеттино попробует добыть первую победу в матче с «Брентфордом». Если «МЮ» проиграет и там, давление на аргентинца станет невыносимым.
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