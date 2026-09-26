Словения - Шотландия (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Словения и Шотландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хорациу Фесник. Игра прошла на стадионе «Стадион Стожице» в городе Любляна.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Словения (схема 5-4-1): Ян Облак, Жан Карничник, Давид Брекало, Яка Бийол, Ваня Дркушич, Эрик Янжа, Альоша Матко, Адам Гнезда Черин, Тими Макс Эльшник, Даниел Штурм, Андраж Шпорар.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Шотландия на сегодняшнюю встречу: Ангус Ганн, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Стивен Уэлш, Аарон Хики, Билли Гилмор, Льюис Фергюсон, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Робби Ур, Оли Макберни.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 35-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Энди Робертсон (Шотландия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Словения поле покинул Тими Макс Эльшник, а вместо него вышел Марк Забуковник.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ваня Дркушич на поле появился Давид Зец (Словения).

На 67-й минуте в составе Шотландия поле покинул Робби Ур, а вместо него вышел Кирон Боуи.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид Брекало на поле появился Юре Балковец (Словения).

На 74-й минуте в составе Словения поле покинул Андраж Шпорар, а вместо него вышел Жан Випотник.

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Адам Гнезда Черин (Словения).

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аарон Хики на поле появился Бен Доук (Шотландия).

На 80-й минуте в составе Словения поле покинул Адам Гнезда Черин, а вместо него вышел Санди Ловрич.

На 82-й минуте предупреждение получил Жан Карничник (Словения).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Санди Ловрич (Словения).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Словения и Шотландия завершился вничью со счетом 0:0.

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