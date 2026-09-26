Исландия - Эстония (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Исландия и Эстония. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Милош Миланович. Игра прошла на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Исландия (схема 4-4-2): Хакон Рафн Вальдимарссон, Виктор Палссон, Стефан Тейтур Тордарсон, Даниэль Гретарссон, Микаэль Эллертссон, Йон Дагур Торстейнссон, Хакон Арнар Харальдссон, Исак Бергманн Йоханнессон, Альберт Гюдмюндссон, Андри Гудьонсен, Орри Оускарссон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эстония на сегодняшнюю встречу: Карл Хейн, Расмус Пеэтсон, Максим Паскочи, Мяртен Кууск, Кароль Метс, Микаэль Шёнинг-Ларсен, Кевор Палуметс, Маркус Поом, Маттиас Кяйт, Михкель Айнсалу, Карел Мустмаа.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 30-й минуте в составе Исландия последовала вынужденная замена: Альберт Гюдмюндссон уступил место Исак Снайр Торвальдссон.

На 45-й минуте матча команда Исландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Андри Гудьонсен. Счет стал 1:0.

На 52-й минуте Кевор Палуметс (Эстония) не сумел реализовать пенальти.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 54-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кароль Метс (Эстония).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михкель Айнсалу на поле появился Патрик Кристал (Эстония).

На 64-й минуте поединка команда Эстония сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Максим Паскочи. Счет стал 1:1.

На 75-й минуте в составе Исландия поле покинул Йон Дагур Торстейнссон, а вместо него вышел Арнор Сигурдссон.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исак Бергманн Йоханнессон на поле появился Гильфи Сигурдссон (Исландия).

На 78-й минуте в составе Эстония поле покинул Карел Мустмаа, а вместо него вышел Алекс Маттиас Тамм.

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Расмус Пеэтсон (Эстония).

На 84-й минуте предупреждение получил Стефан Тейтур Тордарсон (Исландия).

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микаэль Эллертссон на поле появился Логи Томассон (Исландия).

На 85-й минуте в составе Исландия поле покинул Андри Гудьонсен, а вместо него вышел Кристалл Мани Ингасон.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттиас Кяйт на поле появился Маркус Соометс (Эстония).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Исландия и Эстония завершился вничью со счетом 1:1.

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