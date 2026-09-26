Болгария - Люксембург (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Болгария и Люксембург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сандер ван дер Эйк. Игра прошла на стадионе «Стадион «Христо Ботев»» в городе Пловдив.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Болгария (схема 4-3-3): Даниэль Наумов, Иван Турицов, Кристиан Димитров, Теодор Иванов, Димитар Велковски, Эмиль Ценов, Илия Груев, Асен Чандаров, Георги Русев, Лукас Петков, Здравко Димитров.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Люксембург на сегодняшнюю встречу: Антони Морис, Лоран Янс, Энес Махмутович, Дирк Карлсон, Флориан Боне, Томаш де Соуза Морейра, Леандру Баррейру, Винсент Тилль, Данел Синани, Айман Дардари, Хамза Кадамани.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 18-й минуте матча команда Болгария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Асен Чандаров. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лукас Петков (Болгария).

На 35-й минуте в карточку арбитра попал Эмиль Ценов (Болгария).

На 37-й минуте поединка команда Люксембург сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Леандру Баррейру. Счет стал 1:1.

На 45-й минуте предупреждение получил Томаш де Соуза Морейра (Люксембург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Люксембург поле покинул Данел Синани, а вместо него вышел Тимоте Рупил.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георги Русев на поле появился Станислав Иванов (Болгария).

На 56-й минуте в составе Болгария поле покинул Асен Чандаров, а вместо него вышел Мартин Минчев.

На 65-й минуте поединка команда Люксембург сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Винсент Тилль. Счет стал 1:2.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмиль Ценов на поле появился Петко Панайотов (Болгария).

На 68-й минуте в составе Болгария поле покинул Здравко Димитров, а вместо него вышел Марин Петков.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Винсент Тилль на поле появился Матиас Олесен (Люксембург).

На 82-й минуте в составе Болгария поле покинул Теодор Иванов, а вместо него вышел Стефан Велков.

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Дирк Карлсон (Люксембург).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хамза Кадамани на поле появился Себастьен Тилль (Люксембург).

На 83-й минуте в составе Люксембург поле покинул Айман Дардари, а вместо него вышел Джейсон Видейра Перейра.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Томаш де Соуза Морейра на поле появился Мигель Фернандес Гонсалвес (Люксембург).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Болгария и Люксембург завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Люксембург.

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