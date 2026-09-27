Словакия - Молдова (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Словакия и Молдавия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Юкшин Хаджа. Игра прошла на стадионе «Футбал Татран Арена» в городе Прешов.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Словакия (схема 4-3-3): Доминик Грейф, Иван Шранц, Милан Шкриньяр, Адам Оберт, Давид Ганцко, Томаш Суслов, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Адриан Капралик, Давид Стрелец, Лукаш Гараслин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Молдавия на сегодняшнюю встречу: Думитру Челядник, Юрие Иову, Владислав Бабогло, Михаил Герасименков, Данила Форов, Никита Моцпан, Вадим Рацэ, Виктор Стина, Олег Рябчук, Ники Клещенко, Петру Попеску.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 20-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Олег Рябчук (Молдавия).

На 28-й минуте в карточку арбитра попал Ондрей Дуда (Словакия).

На 32-й минуте матча команда Словакия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Шранц. Счет стал 1:0.

На 40-й минуте поединка команда Словакия сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Ондрей Дуда. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе Молдавия поле покинул Ники Клещенко, а вместо него вышел Штефан Бодиштяну.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Стина на поле появился Владимир Фрате (Молдавия).

На 63-й минуте в составе Словакия поле покинул Иван Шранц, а вместо него вышел Мартин Вальент.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Капралик на поле появился Лео Зауэр (Словакия).

На 66-й минуте в составе Молдавия поле покинул Вадим Рацэ, а вместо него вышел Кристиан Дрос.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид Ганцко на поле появился Денис Вавро (Словакия).

На 72-й минуте в составе Словакия поле покинул Давид Стрелец, а вместо него вышел Эрик Прекоп.

На 72-й минуте предупреждение получил Томаш Суслов (Словакия).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данила Форов на поле появился Сергей Цуркан (Молдавия).

На 74-й минуте в составе Молдавия поле покинул Владислав Бабогло, а вместо него вышел Михаил Штефан.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Гараслин на поле появился Томаш Риго (Словакия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Словакия и Молдавия завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Словакия.

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