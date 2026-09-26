Сан-Марино - Финляндия (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сан-Марино и Финляндия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Натан Вербомен. Игра прошла на стадионе «Сан-Марино Стэдиум» в городе Серравалле.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сан-Марино (схема 4-3-1-2): Эдоардо Коломбо, Филиппо Фаббри, Микеле Чеволи, Марко Пазолини, Алессандро Този, Кристиан Мелони, Лоренцо Капиккьони, Алессандро Голинуччи, Самуэле Дзаннони, Никола Нанни, Николас Джакопетти.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Финляндия на сегодняшнюю встречу: Вильями Синисало, Топи Кескинен, Вилле Коски, Samuli Miettinen, Юхо Ляхтеэнмяки, Каан Кайринен, Адам Мархиев, Лео Валта, Адриан Сванбек, Йоэль Похьянпало, Бенджамин Келльман.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Финляндия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Йоэль Похьянпало. Счет стал 0:1.

На 14-й минуте поединка команда Финляндия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Адриан Сванбек. Счет стал 0:2.

На 33-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Бенджамин Келльман. Счет стал 0:3.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Адам Мархиев (Финляндия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Финляндия поле покинул Топи Кескинен, а вместо него вышел Адам Шталь.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вилле Коски на поле появился Тони Миеттинен (Финляндия).

На 46-й минуте в составе Финляндия поле покинул Адам Мархиев, а вместо него вышел Сантери Вяянянен.

На 50-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Лео Валта. Счет стал 0:4.

На 51-й минуте Алессандро Голинуччи (Сан-Марино) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 55-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Лео Валта. Счет стал 0:5.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоренцо Капиккьони на поле появился Марчелло Муларони (Сан-Марино).

На 59-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Николас Джакопетти, а вместо него вышел Самуэль Панкотти.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бенджамин Келльман на поле появился Робин Лод (Финляндия).

На 70-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Самуэле Дзаннони, а вместо него вышел Симоне Джоконди.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филиппо Фаббри на поле появился Энеа Делл Бальда (Сан-Марино).

На 70-й минуте в составе Финляндия поле покинул Лео Валта, а вместо него вышел Онни Валакари.

На 79-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 6 мячей. Точным ударом отметился Йоэль Похьянпало. Счет стал 0:6.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микеле Чеволи на поле появился Джакомо Бенвенути (Сан-Марино).

На 86-й минуте предупреждение получил Кристиан Мелони (Сан-Марино).

На 88-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 7 мячей. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Йоэль Похьянпало. Счет стал 0:7.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сан-Марино и Финляндия завершился с итоговым счетом 0:7 в пользу команды Финляндия.

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