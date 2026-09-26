Фарерские острова - Казахстан (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фарерские острова и Казахстан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ишмаэль Барбара. Игра прошла на стадионе «Торсволлур» в городе Торсхавн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фарерские острова (схема 5-4-1): Маттиас Ламхауге, Йоаннес Кальсё Даниэльсен, Одмар Фэрё, Гуннар Ватнхамар, Андриас Эдмундссон, Мартин Агнарссон, Аки Самуэльсен, Геза Давид Тури, Йоуаннес Бьярталид, Ханус Серенсен, Петур Кнудсен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Казахстан на сегодняшнюю встречу: Стас Покатилов, Александр Мрынский, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Исламбек Куат, Динмухамед Караман, Бауыржан Исламхан, Жасулан Амир, Артур Шушеначев, Галымжан Кенжебек.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 14-й минуте матча команда Фарерские острова открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Аки Самуэльсен. Счет стал 1:0.

На 26-й минуте поединка команда Казахстан сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Темирлан Ерланов. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 49-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Галымжан Кенжебек (Казахстан).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Казахстан поле покинул Жасулан Амир, а вместо него вышел Елхан Астанов.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Галымжан Кенжебек на поле появился Станислав Басманов (Казахстан).

На 65-й минуте в составе Фарерские острова поле покинул Петур Кнудсен, а вместо него вышел Адриан Юстинуссен.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бауыржан Исламхан на поле появился Рамазан Оразов (Казахстан).

На 80-й минуте в составе Фарерские острова поле покинул Геза Давид Тури, а вместо него вышел Маттиас Хеллисдаль.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аки Самуэльсен на поле появился Поуль Каллсберг (Фарерские острова).

На 81-й минуте в составе Казахстан поле покинул Артур Шушеначев, а вместо него вышел Исмаил Бекболат.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Исламбек Куат (Казахстан).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фарерские острова и Казахстан завершился вничью со счетом 1:1.

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