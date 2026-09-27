Албания - Беларусь (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Албания и Беларусь. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Самуэль Барротт. Игра прошла на стадионе «Эйр Албания Стэдиум» в городе Тирана и собрала 18 150 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Албания (схема 4-3-3): Этрит Бериша, Эльсеид Хюсай, Ардиан Исмайли, Берат Джимсити, Ставрос Пилиос, Таулант Сефери, Кристьян Асллани, Ильбер Рамадани, Эрнест Мучи, Рей Манай, Арбер Ходжа.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Беларусь на сегодняшнюю встречу: Федор Лапухов, Владислав Калинин, Захар Волков, Иван Тихомиров, Кирилл Печенин, Макс Эбонг, Александр Селява, Артём Концевой, Валерий Громыко, Евгений Малашевич, Герман Барковский.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 21-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Иван Тихомиров (Беларусь).

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Артём Концевой (Беларусь).

На 34-й минуте матча команда Албания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кристьян Асллани с пенальти. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте предупреждение получил Евгений Малашевич (Беларусь).

На 45-й минуте поединка команда Албания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Эрнест Мучи. Счет стал 2:0.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Ильбер Рамадани (Албания).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Беларусь поле покинул Иван Тихомиров, а вместо него вышел Кирилл Гоманов.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Концевой на поле появился Антон Ковалёв (Беларусь).

На 61-й минуте в составе Албания поле покинул Таулант Сефери, а вместо него вышел Мирто Узуни.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Валерий Громыко на поле появился Виталий Лисакович (Беларусь).

На 65-й минуте в составе Беларусь поле покинул Александр Селява, а вместо него вышел Александр Свирепа.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрнест Мучи на поле появился Анис Мемети (Албания).

На 74-й минуте в составе Албания поле покинул Рей Манай, а вместо него вышел Мирлинд Даку.

На 85-й минуте предупреждение получил Ставрос Пилиос (Албания).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Герман Барковский на поле появился Тимофей Симаненко (Беларусь).

На 86-й минуте в составе Албания поле покинул Кристьян Асллани, а вместо него вышел Юльян Шеху.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арбер Ходжа на поле появился Марио Митай (Албания).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Захар Волков (Беларусь).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Албания и Беларусь завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Албания.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!