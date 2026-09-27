Северная Македония - Швейцария (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Северная Македония и Швейцария. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэль Шлагер. Игра прошла на стадионе «Nacional Arena Todor Proeski» в городе Скопье.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Северная Македония (схема 4-4-2): Столе Димитриевски, Боян Илиевски, Гьоко Зайков, Висар Муслиу, Себастьян Эррера, Тихомир Костадинов, Матей Гаштаров, Энис Барди, Элиф Элмас, Боян Миовски, Эльмин Растодер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Швейцария на сегодняшнюю встречу: Грегор Кобель, Закари Атекаме, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ардон Яшари, Ремо Фройлер, Фабиан Ридер, Йохан Манзамби, Дан Ндойе, Зеки Амдуни.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 22-й минуте матча команда Швейцария открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ремо Фройлер. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 36-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Боян Илиевски (Северная Македония).

На 41-й минуте поединка команда Швейцария сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Зеки Амдуни. Счет стал 0:2.

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Энис Барди (Северная Македония).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Тихомир Костадинов, а вместо него вышел Димитар Митровски.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эльмин Растодер на поле появился Агон Елези (Северная Македония).

На 49-й минуте предупреждение получил Матей Гаштаров (Северная Македония).

На 56-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Гьоко Зайков, а вместо него вышел Анес Меличи.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Боян Миовски на поле появился Азер Омерагич (Северная Македония).

На 63-й минуте в составе Швейцария поле покинул Рикардо Родригес, а вместо него вышел Саша Бричги.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йохан Манзамби на поле появился Джибриль Соу (Швейцария).

На 74-й минуте поединка команда Швейцария сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Зеки Амдуни. Счет стал 0:3.

На 75-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Боян Илиевски, а вместо него вышел Андрей Стойчевски.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дан Ндойе на поле появился Мишель Эбишер (Швейцария).

На 75-й минуте в составе Швейцария поле покинул Фабиан Ридер, а вместо него вышел Алвин Санчес.

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Азер Омерагич (Северная Македония).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зеки Амдуни на поле появился Уинсли Ботели Моканго (Швейцария).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Северная Македония и Швейцария завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Швейцария.

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