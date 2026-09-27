Чехия - Хорватия (26.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 26 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Чехия и Хорватия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Симоне Соцца. Игра прошла на стадионе «Фортуна Арена» в городе Прага.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Чехия (схема 4-2-3-1): Лукаш Горничек, Владимир Цоуфал, Робин Гранач, Штепан Халоупек, Иржи Слама, Михал Садилек, Лукаш Черв, Лукаш Амброс, Павел Шульц, Адам Карабец, Адам Гложек.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хорватия на сегодняшнюю встречу: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Лука Сучич, Петар Сучич, Франьо Иванович, Игор Матанович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 36-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лукаш Черв (Чехия).

На 47-й минуте матча команда Хорватия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лука Модрич. Счет стал 0:1.

На 54-й минуте поединка команда Чехия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Адам Карабец. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Хорватия поле покинул Игор Матанович, а вместо него вышел Анте Будимир.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франьо Иванович на поле появился Марко Пашалич (Хорватия).

На 63-й минуте в составе Хорватия поле покинул Лука Сучич, а вместо него вышел Марио Пашалич.

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Лука Вушкович (Хорватия).

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Черв на поле появился Алекс Крал (Чехия).

На 67-й минуте в составе Чехия поле покинул Лукаш Амброс, а вместо него вышел Матей Радоста.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Карабец на поле появился Мартин Шуберт (Чехия).

На 76-й минуте в составе Хорватия поле покинул Лука Модрич, а вместо него вышел Йосип Мишич.

На 77-й минуте поединка команда Хорватия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Марко Пашалич. Счет стал 1:2.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иржи Слама на поле появился Ондржей Змрзлы (Чехия).

На 83-й минуте в составе Чехия поле покинул Павел Шульц, а вместо него вышел Вацлав Сейк.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петар Сучич на поле появился Никола Влашич (Хорватия).

На 90-й минуте предупреждение получил Алекс Крал (Чехия).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Чехия и Хорватия завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Хорватия.

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