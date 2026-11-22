В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Болонья и Удинезе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ливио Маринелли. Игра прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара» в городе Болонья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Болонья (схема 3-4-2-1): Лукаш Скорупски, Маттео Дармиан, Николо Казале, Артур Теат, Надир Зортеа, Льюис Фергюсон, Томмазо Побега, Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини, Федерико Бернардески, Йенс Одгор.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Удинезе на сегодняшнюю встречу: Мадука Окойе, Маттео Пальма, Кристиан Кабаселе, Умар Соле, Джеймс Абанква, Санди Ловрич, Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский, Ассан Камара, Николо Дзаньоло, Юрген Эккеленкамп.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Paolo Zanetti (Удинезе).

На 6-й минуте в карточку арбитра попал Маттео Пальма (Удинезе).

На 43-й минуте матча команда Болонья открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Надир Зортеа. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Болонья поле покинул Риккардо Орсолини, а вместо него вышел Рахим Аль-Хассан.

На 51-й минуте предупреждение получил Умар Соле (Удинезе).

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Федерико Бернардески (Болонья).

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттео Пальма на поле появился Алессандро Дзаноли (Удинезе).

На 56-й минуте в составе Удинезе поле покинул Санди Ловрич, а вместо него вышел Вакун Иссуф Байо.

На 67-й минуте поединка команда Удинезе сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Николо Дзаньоло. Счет стал 1:1.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Дзаньоло на поле появился Мергим Войвода (Удинезе).

На 79-й минуте в составе Болонья поле покинул Федерико Бернардески, а вместо него вышел Сэмюэл Мбангула.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Надир Зортеа на поле появился Мартин Витик (Болонья).

На 85-й минуте в составе Болонья поле покинул Маттео Дармиан, а вместо него вышел Микель Амондараин.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Камбьяги на поле появился Роберто Пикколи (Болонья).

На 87-й минуте в составе Удинезе поле покинул Якуб Пётровский, а вместо него вышел Ойер Саррага.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Кабаселе на поле появился Давид Алаба (Удинезе).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Болонья и Удинезе завершился вничью со счетом 1:1.

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