Чорум - Фенербахче (08.11.2026) | Турция — Суперлига 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Чорум ФК и Фенербахче. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Абдулла Бугра Таскинсой. Игра прошла на стадионе «Городской стадион Чорума» в городе Чорум.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Чорум ФК (схема 4-2-3-1): Маркос Фелипе, Александр Пенеш, Чаглар Сёюнджю, Хрвое Смольчич, Андрей Борза, Ильбер Рамадани, Эрмин Махмич, Дженгиз Ундер, Мохаммед Диоманде, Александрос Кизиридис, Хесус Рамирес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фенербахче на сегодняшнюю встречу: Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Коджо Пепрах Оппонг, Левент Мерджан, Маттео Гендузи, Исмаил Юксек, Мейсон Гринвуд, Ирфан Джан Кахведжи, Огуз Айдын, Ромелу Лукаку.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда Фенербахче открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Мейсон Гринвуд. Счет стал 0:1.

На 21-й минуте поединка команда Фенербахче сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Ирфан Джан Кахведжи. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 38-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мохаммед Диоманде (Чорум ФК).

На 54-й минуте в карточку арбитра попал Нелсон Семеду (Фенербахче).

На 56-й минуте поединка команда Фенербахче сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Ирфан Джан Кахведжи. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Ирфан Джан Кахведжи, а вместо него вышел Н’Голо Канте.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ромелу Лукаку на поле появился Ведат Мурики (Фенербахче).

На 58-й минуте в составе Чорум ФК поле покинул Эрмин Махмич, а вместо него вышел Юссуфа Мукоко.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дженгиз Ундер на поле появился Эмирджан Гюрлюк (Чорум ФК).

На 63-й минуте поединка команда Фенербахче сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Мейсон Гринвуд. Счет стал 0:4.

На 64-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Нелсон Семеду, а вместо него вышел Мерт Мюльдюр.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мейсон Гринвуд на поле появился Керем Актюркоглу (Фенербахче).

На 65-й минуте в составе Чорум ФК поле покинул Александр Пенеш, а вместо него вышел Арда Шенгюль.

На 74-й минуте поединка команда Фенербахче сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Огуз Айдын. Счет стал 0:5.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттео Гендузи на поле появился Мерт Хакан Яндаш (Фенербахче).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Чорум ФК и Фенербахче завершился с итоговым счетом 0:5 в пользу команды Фенербахче.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!