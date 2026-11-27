В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сельта и Борнмут. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Харм Осмерс. Игра прошла на стадионе «Эстадио Абанка-Балаидос» в городе Виго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сельта (схема 3-4-3): Йонуц Раду, Хави Родригес, Йоэль Лаго, Маркос Алонсо, Хавьер Руэда, Алейкс Фебас, Уго Бурсио, Серхио Каррейра, Яго Аспас, Пабло Дуран, Кухайб Дриуш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Борнмут на сегодняшнюю встречу: Микеле Ди Грегорио, Бафоде Диаките, Джеймс Хилл, Антониу Силва, Хулио Солер, Дэвид Брукс, Льюис Кук, Алекс Скотт, Амин Адли, Джастин Клюйверт, Альваро Родригес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 19-й минуте матча команда Сельта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Яго Аспас. Счет стал 1:0.

На 23-й минуте Бафоде Диаките (Борнмут) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 30-й минуте в карточку арбитра попал Альваро Родригес (Борнмут).

На 33-й минуте предупреждение получил Алекс Скотт (Борнмут).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Борнмут поле покинул Джастин Клюйверт, а вместо него вышел Тайлер Адамс.

На 47-й минуте поединка команда Борнмут сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Альваро Родригес. Счет стал 1:1.

На 58-й минуте в карточку арбитра попал Хави Родригес (Сельта).

На 60-й минуте предупреждение получил Хавьер Руэда (Сельта).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Скотт на поле появился Райан Кристи (Борнмут).

На 67-й минуте в составе Сельта поле покинул Кухайб Дриуш, а вместо него вышел Альваро Нуньес.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хавьер Руэда на поле появился Уго Альварес (Сельта).

На 68-й минуте в составе Борнмут поле покинул Хулио Солер, а вместо него вышел Адриен Трюффер.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Адли на поле появился Раян (Борнмут).

На 68-й минуте в составе Борнмут поле покинул Дэвид Брукс, а вместо него вышел Маркус Тавернье.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Дуран на поле появился Ферран Жутгла (Сельта).

На 74-й минуте в составе Сельта поле покинул Хави Родригес, а вместо него вышел Виллиот Сведберг.

На 78-й минуте поединка команда Борнмут сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Раян. Счет стал 1:2.

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Яго Аспас (Сельта).

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уго Бурсио на поле появился Анхель Аркос (Сельта).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сельта и Борнмут завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Борнмут.

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