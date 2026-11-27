В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ГНК Динамо Загреб и Байер 04. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Николай Балакін. Игра прошла на стадионе «Стадион Максимир» в городе Загреб.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ГНК Динамо Загреб (схема 4-3-3): Доминик Котарски, Морис Валинчич, Серхи Домингес, Скотт Маккенна, Бруно Года, Лукас Качавенда, Йосип Мишич, Лука Стойкович, Матео Лисица, Дион Дрена Бельо, Мислав Оршич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Байер 04 на сегодняшнюю встречу: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Лоик Баде, Факундо Медина, Мигель Гутьеррес, Роберт Андрих, Алеиш Гарсия, Мусса Диаби, Малик Тиллман, Ибрагим Маза, Патрик Шик.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Байер 04 открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Малик Тиллман. Счет стал 0:1.

На 45-й минуте поединка команда Байер 04 сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джарелл Куанса. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ГНК Динамо Загреб поле покинул Матео Лисица, а вместо него вышел Арбер Ходжа.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 48-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лукас Качавенда (ГНК Динамо Загреб).

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Лука Стойкович (ГНК Динамо Загреб).

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ибрагим Маза на поле появился Нейтан Телла (Байер 04).

На 62-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Патрик Шик, а вместо него вышел Кристиан Кофане.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Качавенда на поле появился Кирилл Кравцов (ГНК Динамо Загреб).

На 64-й минуте в составе ГНК Динамо Загреб поле покинул Йосип Мишич, а вместо него вышел Лука Иванушец.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мислав Оршич на поле появился Дани Родригес (ГНК Динамо Загреб).

На 74-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Мигель Гутьеррес, а вместо него вышел Эдмон Тапсоба.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мусса Диаби на поле появился Йонас Хофманн (Байер 04).

На 82-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Джарелл Куанса, а вместо него вышел Гела Дуэ.

На 84-й минуте предупреждение получил Кирилл Кравцов (ГНК Динамо Загреб).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Лоик Баде (Байер 04).

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Морис Валинчич на поле появился Ноа Микич (ГНК Динамо Загреб).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ГНК Динамо Загреб и Байер 04 завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Байер 04.

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