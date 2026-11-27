В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Виктория Пльзень и Бенфика. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Игорь Паяч. Игра прошла на стадионе «Стадион города Пльзень» в городе Пльзень.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Виктория Пльзень (схема 5-4-1): Флориан Вигеле, Адам Габриэль, Тобиаш Палишчак, Сампсон Две, Филип Пребсл, Мерхас Доски, Амар Мемич, Патрик Грошовски, Лукаш Черв, Кристоф Кабонго, Принс Квабена Аду.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бенфика на сегодняшнюю встречу: Анатолий Трубин, Даниэль Банжаки, Алессандро Чиркати, Томаш Араужо, Суффиан Эль-Каруани, Энцо Барренечеа, Ману Силва, Доди Лукебакио, Рафа Силва, Якуб Каминьский, Вангелис Павлидис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 30-й минуте матча команда Виктория Пльзень открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Патрик Грошовски. Счет стал 1:0.

На 43-й минуте поединка команда Виктория Пльзень сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Принс Квабена Аду. Счет стал 2:0.

На 44-й минуте поединка команда Виктория Пльзень сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Кристоф Кабонго. Счет стал 3:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Бенфика поле покинул Энцо Барренечеа, а вместо него вышел Георгий Судаков.

На 46-й минуте поединка команда Виктория Пльзень сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Кристоф Кабонго. Счет стал 4:0.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ману Силва на поле появился Жуан Пальинья (Бенфика).

На 59-й минуте в составе Бенфика поле покинул Рафа Силва, а вместо него вышел Андреас Шельдеруп.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Доди Лукебакио на поле появился Клаудио Эчеверри (Бенфика).

На 70-й минуте в составе Виктория Пльзень поле покинул Амар Мемич, а вместо него вышел Денис Вишински.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Черв на поле появился Стефан Пиргич (Виктория Пльзень).

На 75-й минуте в составе Виктория Пльзень поле покинул Кристоф Кабонго, а вместо него вышел Томаш Ладра.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Принс Квабена Аду на поле появился Матей Выдра (Виктория Пльзень).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 77-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Адам Габриэль (Виктория Пльзень).

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Андреас Шельдеруп (Бенфика).

На 80-й минуте в составе Виктория Пльзень поле покинул Патрик Грошовски, а вместо него вышел Александр Сойка.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вангелис Павлидис на поле появился Джон Дуран (Бенфика).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Виктория Пльзень и Бенфика завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Виктория Пльзень.

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