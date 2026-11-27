В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Олимпиакос и Милан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крис Каванах. Игра прошла на стадионе «Стадион Георгиос Караискакис» в городе Пирей.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Олимпиакос (схема 4-2-3-1): Штефан Ортега, Панайотис Рецос, Зинедин Смайлович, Лоренцо Пирола, Оньемаэчи Бруно, Ремо Фройлер, Густаво Са, Маркус Педерсен, Жота Силва, Желсон Мартинш, Армандо Гонсалес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Милан на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Марио Хила, Кони Де Винтер, Санхун Диавара, Диего Морейра, Ардон Яшари, Адриен Рабьо, Первис Эступиньян, Омари Хатчинсон, Альфаджо Сиссе, Гонсалу Рамуш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 31-й минуте матча команда Олимпиакос открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Майк Меньян. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кони Де Винтер (Милан).

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Жота Силва (Олимпиакос).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Милан поле покинул Первис Эступиньян, а вместо него вышел Юнус Муса.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Рамуш на поле появился Кристиан Пулишич (Милан).

На 49-й минуте поединка команда Олимпиакос сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Жота Силва. Счет стал 2:0.

На 53-й минуте в составе Милан поле покинул Кони Де Винтер, а вместо него вышел Фикайо Томори.

На 56-й минуте поединка команда Милан сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Омари Хатчинсон. Счет стал 2:1.

На 58-й минуте предупреждение получил Ремо Фройлер (Олимпиакос).

На 61-й минуте в карточку арбитра попал Санхун Диавара (Милан).

На 61-й минуте предупреждение получил Панайотис Рецос (Олимпиакос).

На 63-й минуте поединка команда Милан сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Альфаджо Сиссе. Счет стал 2:2.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Санхун Диавара на поле появился Филиппо Терраччано (Милан).

На 67-й минуте в составе Олимпиакос поле покинул Маркус Педерсен, а вместо него вышел Манолис Салиакас.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Армандо Гонсалес на поле появился Роман Яремчук (Олимпиакос).

На 71-й минуте поединка команда Милан сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Кристиан Пулишич. Счет стал 2:3.

На 72-й минуте в составе Олимпиакос поле покинул Желсон Мартинш, а вместо него вышел Костас Фортунис.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Панайотис Рецос на поле появился Пасхалис Туфакис (Олимпиакос).

На 82-й минуте в составе Олимпиакос поле покинул Оньемаэчи Бруно, а вместо него вышел Наир Тикнизян.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альфаджо Сиссе на поле появился Кристиан Комотто (Милан).

На 90+5-й минуте поединка команда Милан сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Диего Морейра. Счет стал 2:4.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Олимпиакос и Милан завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды Милан.

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