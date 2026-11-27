В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кристал Пэлас и Реал Сосьедад. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рохит Сагги. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в городе Лондон.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кристал Пэлас (схема 4-4-2): Дин Хендерсон, Джейди Канво, Аксель Дисаси, Крис Ричардс, Бен Чилуэлл, Йереми Пино, Квинтен Тимбер, Уилл Хьюз, Даити Камада, Жан-Филипп Матета, Эдди Нкетия.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Сосьедад на сегодняшнюю встречу: Унаи Марреро, Эктор Фор, Джон Мартин, Мамаду Сарр, Айен Муньос, Джоб Очиенг, Беньят Турриентес, Джон Горрочетаги, Гонсалу Гедеш, Микель Оярсабаль, Арсен Захарян.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 31-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Аксель Дисаси (Кристал Пэлас).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 57-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Эдди Нкетия, а вместо него вышел Дуайт Макнил.
На 64-й минуте в карточку арбитра попал Джон Мартин (Реал Сосьедад).
На 66-й минуте матча команда Реал Сосьедад открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Мамаду Сарр. Счет стал 0:1.
На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Беньят Турриентес на поле появился Карлос Солер (Реал Сосьедад).
На 68-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Гонсалу Гедеш, а вместо него вышел Орри Оускарссон.
На 71-й минуте Джон Мартин (Реал Сосьедад) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
На 72-й минуте в карточку арбитра попал Унаи Марреро (Реал Сосьедад).
На 73-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Жан-Филипп Матета. Счет стал 1:1.
На 75-й минуте предупреждение получил Йереми Пино (Кристал Пэлас).
На 75-й минуте в карточку арбитра попал Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эктор Фор на поле появился Игор Субельдия (Реал Сосьедад).
На 76-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Арсен Захарян, а вместо него вышел Серхио Гомес.
На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейди Канво на поле появился Анан Халаили (Кристал Пэлас).
На 80-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Бен Чилуэлл, а вместо него вышел Тайрик Митчелл.
На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уилл Хьюз на поле появился Йёрген Странд Ларсен (Кристал Пэлас).
На 81-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Дуайт Макнил. Счет стал 2:1.
На 87-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Джоб Очиенг, а вместо него вышел Лука Сучич.
На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жан-Филипп Матета на поле появился Дарио Осорио (Кристал Пэлас).
На 90+1-й минуте предупреждение получил Карлос Солер (Реал Сосьедад).
На 90+3-й минуте Йереми Пино (Кристал Пэлас) не сумел реализовать пенальти.
Итог встречи
На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кристал Пэлас и Реал Сосьедад завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Кристал Пэлас.
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