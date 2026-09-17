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Акрон - Ахмат 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Акрон
Акрон
2 : 0
Ахмат
Ахмат
Составы команд
Акрон
Тольятти
Ахмат
Грозный
88РоссияврВиталий Гудиев
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
19РоссиязщМарат Бокоев
21БоливиязщРоберто Фернандес
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
8ХорватияпзКристиян Бистрович
81'
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
70'
9СербиянпСлободан Тедич
81'
7Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
90+3'
11Бразилиянп Дуду
70'
6АрменияпзКарлен Оганесян
70'
69РоссиянпАрсений Дмитриев
70'
80РоссияпзХетаг Хосонов
81'
99БеларусьнпАртём Шуманский
81'
91РоссиянпМаксим Болдырев
90+3'
1РоссияврВадим Ульянов
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
95РоссиязщАрсен Адамов
86'
6МалипзКалиду Сидибе
11БразилияпзИсмаэл Силва
69'
17АнголапзЭгаш Касинтура
18БразилияпзЖулио Ромау
63'
7РоссиянпЛечи Садулаев
63'
20КазахстаннпМаксим Самородов
86'
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
19РоссияпзСергей Пряхин
63'
42АнголапзМануэл Келиану
63'
13Буркина-ФасонпМохамед Конате
69'
10РоссияпзКирилл Щетинин
86'
76АлбаниянпЭральд Максути
86'
Запасные
32РоссияврИгнат Тереховский
2БоливиязщЙомар Роча
24РумыниязщЙонуц Неделчяру
89РоссиязщДенис Попенков
17РоссияпзАртём Сидоренко
71РоссиянпДмитрий Пестряков
10УругвайнпКевин Аревало
71РоссияврРасул Мицаев
88РоссияврГиорги Шелия
81РоссиязщМаксим Сидоров
90СенегалзщУсман Ндонг
70РоссияпзАбакар Гаджиев
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
97РоссиянпАлексей Касаджиков
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
Голы
Жилсон Беншимол
Роберто Фернандес
1:0
5'
Карлен Оганесян
2:0
87'
Наказания
Марат Бокоев
17'
Георгий Мелкадзе
37'
Жулио Ромау
45+4'
Усман Ндонг
45+5'
Лечи Садулаев
60'
Калиду Сидибе
73'
Мохамед Конате
76'
Стефан Лончар
85'
Кристиян Бистрович
87'
Карлен Оганесян
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Ахмат, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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