Акрон - Ахмат 17 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Акрон 2 : 0 Ахмат Составы команд Акрон Тольятти Ахмат Грозный 88 вр Виталий Гудиев 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 26 зщ Родригу Эшковал 19 зщ Марат Бокоев 21 зщ Роберто Фернандес 15 пз Стефан Лончар 8 пз Кристиян Бистрович 81' 22 пз Константин Марадишвили 70' 9 нп Слободан Тедич 81' 7 нп Жилсон Беншимол 90+3' 11 нп Дуду 70' 6 пз Карлен Оганесян 70' 69 нп Арсений Дмитриев 70' 80 пз Хетаг Хосонов 81' 99 нп Артём Шуманский 81' 91 нп Максим Болдырев 90+3' 1 вр Вадим Ульянов 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 95 зщ Арсен Адамов 86' 6 пз Калиду Сидибе 11 пз Исмаэл Силва 69' 17 пз Эгаш Касинтура 18 пз Жулио Ромау 63' 7 нп Лечи Садулаев 63' 20 нп Максим Самородов 86' 77 нп Георгий Мелкадзе 19 пз Сергей Пряхин 63' 42 пз Мануэл Келиану 63' 13 нп Мохамед Конате 69' 10 пз Кирилл Щетинин 86' 76 нп Эральд Максути 86' Запасные 32 вр Игнат Тереховский 2 зщ Йомар Роча 24 зщ Йонуц Неделчяру 89 зщ Денис Попенков 17 пз Артём Сидоренко 71 нп Дмитрий Пестряков 10 нп Кевин Аревало 71 вр Расул Мицаев 88 вр Гиорги Шелия 81 зщ Максим Сидоров 90 зщ Усман Ндонг 70 пз Абакар Гаджиев 23 нп Галымжан Кенжебек 97 нп Алексей Касаджиков Главные тренеры Срджан Благоевич Станислав Саламович Черчесов Голы Жилсон Беншимол Роберто Фернандес 1:0 5' Карлен Оганесян 2:0 87' Наказания Марат Бокоев 17' Георгий Мелкадзе 37' Жулио Ромау 45+4' Усман Ндонг 45+5' Лечи Садулаев 60' Калиду Сидибе 73' Мохамед Конате 76' Стефан Лончар 85' Кристиян Бистрович 87' Карлен Оганесян 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Ахмат, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.