Акрон - Ахмат 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Акрон
2 : 0
Ахмат
Составы команд
Акрон
Тольятти
Ахмат
Грозный
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|19
|зщ
|Марат Бокоев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|15
|пз
|Стефан Лончар
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
81'
|22
|пз
|Константин Марадишвили
70'
|9
|нп
|Слободан Тедич
81'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
90+3'
|11
|нп
|Дуду
70'
|6
|пз
|Карлен Оганесян
70'
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
70'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
81'
|99
|нп
|Артём Шуманский
81'
|91
|нп
|Максим Болдырев
90+3'
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|95
|зщ
|Арсен Адамов
86'
|6
|пз
|Калиду Сидибе
|11
|пз
|Исмаэл Силва
69'
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
|18
|пз
|Жулио Ромау
63'
|7
|нп
|Лечи Садулаев
63'
|20
|нп
|Максим Самородов
86'
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
|19
|пз
|Сергей Пряхин
63'
|42
|пз
|Мануэл Келиану
63'
|13
|нп
|Мохамед Конате
69'
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
86'
|76
|нп
|Эральд Максути
86'
Запасные
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|2
|зщ
|Йомар Роча
|24
|зщ
|Йонуц Неделчяру
|89
|зщ
|Денис Попенков
|17
|пз
|Артём Сидоренко
|71
|нп
|Дмитрий Пестряков
|10
|нп
|Кевин Аревало
|71
|вр
|Расул Мицаев
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|90
|зщ
|Усман Ндонг
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Станислав Саламович Черчесов
Голы
Жилсон Беншимол
Роберто Фернандес
1:0
5'
Карлен Оганесян
2:0
87'
Наказания
Марат Бокоев
17'
Георгий Мелкадзе
37'
Жулио Ромау
45+4'
Усман Ндонг
45+5'
Лечи Садулаев
60'
Калиду Сидибе
73'
Мохамед Конате
76'
Стефан Лончар
85'
Кристиян Бистрович
87'
Карлен Оганесян
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Ахмат, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.