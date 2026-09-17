Манчестер Юнайтед - Брайтон 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Ман Юнайтед 2 : 3 Брайтон Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 12 вр Карл Дарлоу 2 зщ Диогу Дало 3 зщ Нуссайр Мазрауи 15 зщ Лени Йоро 26 зщ Эйден Хевен 7 пз Мэйсон Маунт 73' 9 пз Маркус Рашфорд 80' 17 пз Андрей Сантос 66' 18 пз Юри Тилеманс 30 нп Беньямин Шешко 66' 31 нп Ши Лэйси 66' 37 пз Кобби Майну 66' 19 пз Брайан Мбемо 66' 11 нп Джошуа Зиркзее 66' 8 пз Бруну Фернандеш 73' 10 пз Матеус Кунья 80' 23 вр Джейсон Стил 3 зщ Жауэн Аджам 74' 4 зщ Паскаль Стрёйк 20 зщ Коштинья 21 зщ Оливье Боскальи 74' 44 зщ Лука Вушкович 13 пз Паскаль Грос 14 пз Чема Андрес 33 пз Мэттью О'Райли 66' 35 пз Малик Ялькуе 66' 19 нп Харалампос Костулас 82' 29 пз Максим Де Кёйпер 66' 25 нп Диего Гомес 66' 24 зщ Ферди Кадыоглу 74' 26 пз Ясин Аяри 74' 10 нп Жоржиньо Рюттер 82' Запасные 1 вр Сенне Ламменс 41 зщ Харри Амасс 5 зщ Гарри Магуайр 39 пз Тайлер Флетчер 1 вр Барт Вербрюгген 5 зщ Льюис Данк 12 нп Промис Дэвид 15 нп Ибрахим Осман Главные тренеры Майкл Кэррик Фабиан Марк Хюрцелер Голы Ши Лэйси Юри Тилеманс 1:0 8' Мэйсон Маунт 2:0 10' Харалампос Костулас Жауэн Аджам 2:1 45+1' Паскаль Грос Лука Вушкович 2:2 65' Максим Де Кёйпер 2:3 69' Наказания Чема Андрес 43' Жауэн Аджам 59' Ясин Аяри 85' Максим Де Кёйпер 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Брайтон, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.