Манчестер Юнайтед - Брайтон 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Ман Юнайтед
2 : 3
Брайтон
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|15
|зщ
|Лени Йоро
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
73'
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
80'
|17
|пз
|Андрей Сантос
66'
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
66'
|31
|нп
|Ши Лэйси
66'
|37
|пз
|Кобби Майну
66'
|19
|пз
|Брайан Мбемо
66'
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
66'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
73'
|10
|пз
|Матеус Кунья
80'
|23
|вр
|Джейсон Стил
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
74'
|4
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|20
|зщ
|Коштинья
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
74'
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|13
|пз
|Паскаль Грос
|14
|пз
|Чема Андрес
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
66'
|35
|пз
|Малик Ялькуе
66'
|19
|нп
|Харалампос Костулас
82'
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
66'
|25
|нп
|Диего Гомес
66'
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
74'
|26
|пз
|Ясин Аяри
74'
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
82'
Запасные
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|41
|зщ
|Харри Амасс
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|39
|пз
|Тайлер Флетчер
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|5
|зщ
|Льюис Данк
|12
|нп
|Промис Дэвид
|15
|нп
|Ибрахим Осман
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Фабиан Марк Хюрцелер
Голы
Ши Лэйси
Юри Тилеманс
1:0
8'
Мэйсон Маунт
2:0
10'
Харалампос Костулас
Жауэн Аджам
2:1
45+1'
Паскаль Грос
Лука Вушкович
2:2
65'
Максим Де Кёйпер
2:3
69'
Наказания
Чема Андрес
43'
Жауэн Аджам
59'
Ясин Аяри
85'
Максим Де Кёйпер
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Брайтон, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.