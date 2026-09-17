02:20 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Брайтон 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
2 : 3
Брайтон
Брайтон
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
12УэльсврКарл Дарлоу
2ПортугалиязщДиогу Дало
3МароккозщНуссайр Мазрауи
15ФранциязщЛени Йоро
26АнглиязщЭйден Хевен
7АнглияпзМэйсон Маунт
73'
9АнглияпзМаркус Рашфорд
80'
17БразилияпзАндрей Сантос
66'
18БельгияпзЮри Тилеманс
30СловениянпБеньямин Шешко
66'
31АнглиянпШи Лэйси
66'
37АнглияпзКобби Майну
66'
19КамерунпзБрайан Мбемо
66'
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
66'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
73'
10БразилияпзМатеус Кунья
80'
23АнглияврДжейсон Стил
3АлжирзщЖауэн Аджам
74'
4НидерландызщПаскаль Стрёйк
20Португалиязщ Коштинья
21ФранциязщОливье Боскальи
74'
44ХорватиязщЛука Вушкович
13ГерманияпзПаскаль Грос
14ИспанияпзЧема Андрес
33ДанияпзМэттью О'Райли
66'
35Кот-д&#039;ИвуарпзМалик Ялькуе
66'
19ГрециянпХаралампос Костулас
82'
29БельгияпзМаксим Де Кёйпер
66'
25ПарагвайнпДиего Гомес
66'
24ТурциязщФерди Кадыоглу
74'
26ШвецияпзЯсин Аяри
74'
10ФранциянпЖоржиньо Рюттер
82'
Запасные
1БельгияврСенне Ламменс
41АнглиязщХарри Амасс
5АнглиязщГарри Магуайр
39ШотландияпзТайлер Флетчер
1НидерландыврБарт Вербрюгген
5АнглиязщЛьюис Данк
12КанаданпПромис Дэвид
15ГананпИбрахим Осман
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
Голы
Ши Лэйси
Юри Тилеманс
1:0
8'
Мэйсон Маунт
2:0
10'
Харалампос Костулас
Жауэн Аджам
2:1
45+1'
Паскаль Грос
Лука Вушкович
2:2
65'
Максим Де Кёйпер
2:3
69'
Наказания
Чема Андрес
43'
Жауэн Аджам
59'
Ясин Аяри
85'
Максим Де Кёйпер
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Брайтон, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close