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Эвертон - Вулверхэмптон 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Эвертон
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
5АнглиязщМайкл Кин
16УкраиназщВиталий Миколенко
10АнглияпзДжек Грилиш
77'
37АнглияпзДжеймс Гарнер
30АнглияпзХейден Рис Хакни
77'
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
20АнглиянпТайлер Диблинг
11ФранциянпТьерно Барри
58'
22УэльспзБреннан Джонсон
58'
19АнглияпзТайрик Джордж
77'
24АргентинапзКарлос Алькарас
77'
13ПортугалияврЖоау Виржиния
38КамерунзщДжексон Тчатчуа
73'
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
46'
33Кот-д&#039;ИвуарзщГислейн Конан
24Португалиязщ Тоти
12МалипзБубакар Траоре
8УэльспзДжордан Джеймс
63'
20АнглияпзТомми Дойл
23ЗимбабвепзТаванда Чирева
74'
14АнглиянпШон Нив
9МексиканпРауль Хименес
38'
10АнглиянпАдам Армстронг
38'
34Буркина-ФасозщНассер Джига
46'
27ГаитипзЖан-Рикнер Беллегард
63'
2АнглиязщКиран Триппьер
73'
11Буркина-ФасонпБертран Траоре
74'
Запасные
12ИрландияврМарк Траверс
31УэльсврТом Кинг
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
6АнглиязщДжеймс Тарковски
58Северная ИрландиянпБрейден Грэм
76АнглияMalik Olayiwola
26АнглияврДжон Радди
3ИспаниязщУго Буэно
5ЗимбабвепзМаршалл Мунетси
36АнглиянпМатеус Мане
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
Голы
Карлос Алькарас
Тайлер Диблинг
1:0
80'
Наказания
Джексон Тчатчуа
10'
Джек Грилиш
11'
Томми Дойл
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Вулверхэмптон, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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