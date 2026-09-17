Эвертон - Вулверхэмптон 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Эвертон 1 : 0 Вулверхэмптон Составы команд Эвертон Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 вр Джордан Пикфорд 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 15 зщ Джейк О'Брайен 5 зщ Майкл Кин 16 зщ Виталий Миколенко 10 пз Джек Грилиш 77' 37 пз Джеймс Гарнер 30 пз Хейден Рис Хакни 77' 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 20 нп Тайлер Диблинг 11 нп Тьерно Барри 58' 22 пз Бреннан Джонсон 58' 19 пз Тайрик Джордж 77' 24 пз Карлос Алькарас 77' 13 вр Жоау Виржиния 38 зщ Джексон Тчатчуа 73' 37 зщ Ладислав Крейчи 46' 33 зщ Гислейн Конан 24 зщ Тоти 12 пз Бубакар Траоре 8 пз Джордан Джеймс 63' 20 пз Томми Дойл 23 пз Таванда Чирева 74' 14 нп Шон Нив 9 нп Рауль Хименес 38' 10 нп Адам Армстронг 38' 34 зщ Нассер Джига 46' 27 пз Жан-Рикнер Беллегард 63' 2 зщ Киран Триппьер 73' 11 нп Бертран Траоре 74' Запасные 12 вр Марк Траверс 31 вр Том Кинг 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 6 зщ Джеймс Тарковски 58 нп Брейден Грэм 76 Malik Olayiwola 26 вр Джон Радди 3 зщ Уго Буэно 5 пз Маршалл Мунетси 36 нп Матеус Мане Главные тренеры Дэвид Мойес Голы Карлос Алькарас Тайлер Диблинг 1:0 80' Наказания Джексон Тчатчуа 10' Джек Грилиш 11' Томми Дойл 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Вулверхэмптон, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.