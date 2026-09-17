Эвертон - Вулверхэмптон 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|10
|пз
|Джек Грилиш
77'
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
77'
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
|11
|нп
|Тьерно Барри
58'
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
58'
|19
|пз
|Тайрик Джордж
77'
|24
|пз
|Карлос Алькарас
77'
|13
|вр
|Жоау Виржиния
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
73'
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
46'
|33
|зщ
|Гислейн Конан
|24
|зщ
|Тоти
|12
|пз
|Бубакар Траоре
|8
|пз
|Джордан Джеймс
63'
|20
|пз
|Томми Дойл
|23
|пз
|Таванда Чирева
74'
|14
|нп
|Шон Нив
|9
|нп
|Рауль Хименес
38'
|10
|нп
|Адам Армстронг
38'
|34
|зщ
|Нассер Джига
46'
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
63'
|2
|зщ
|Киран Триппьер
73'
|11
|нп
|Бертран Траоре
74'
Запасные
|12
|вр
|Марк Траверс
|31
|вр
|Том Кинг
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|58
|нп
|Брейден Грэм
|76
|Malik Olayiwola
|26
|вр
|Джон Радди
|3
|зщ
|Уго Буэно
|5
|пз
|Маршалл Мунетси
|36
|нп
|Матеус Мане
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
Голы
Карлос Алькарас
Тайлер Диблинг
1:0
80'
Наказания
Джексон Тчатчуа
10'
Джек Грилиш
11'
Томми Дойл
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Вулверхэмптон, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.