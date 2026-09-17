02:20 ()
Свернуть список

Барселона - Расинг 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Барселона
Барселона
7 : 2
Расинг
Расинг
Составы команд
Барселона
Барселона
Расинг
Сантандер
1ИспанияврЖоан Гарсия
46'
2ПортугалиязщЖоау Канселу
78'
15ДаниязщАндреас Кристенсен
24ИспаниязщЭрик Гарсия
18ИспаниязщХерард Мартин
16Испанияпз Родри
61'
8Испанияпз Педри
61'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
69'
20ИспанияпзДани Ольмо
14ГерманияпзКарим Адейеми
13ПольшаврВойцех Щенсны
46'
22ИспанияпзМарк Берналь
61'
6Испанияпз Гави
61'
9БразилиянпГабриэл Жезус
69'
3ИспаниязщАлекс Бальде
78'
13ИспанияврХулен Ахирресабала
4Испаниязщ Ману
22БразилиязщПедро Фелипе
59'
16УругвайзщФакундо Гонсалес
86'
3ИспаниязщАарон Мартин
20ИспанияпзСерхио Каналес
18ИталияпзМаттео Прати
14СенегалпзМагетт Гейе
6ИспанияпзИньиго Сайнс Маса Серна
78'
9ИспаниянпХуан Карлос Арана
59'
12ИспаниянпАсьер Вильялибре
59'
10ИспанияпзИньиго Висенте
59'
21МарокконпЯссир Забири
59'
19ИспаниянпИкер Луке
59'
7ГрузиянпГеоргий Гулиашвили
78'
17ИспаниязщХорхе Салинас
86'
Запасные
25ХорватияврДоминик Ливакович
5ИспаниязщПау Кубарси
23ФранциязщЖюль Кунде
7ИспанияпзФермин Лопес
12ИспанияпзХави Эспарт
17АнглияпзЭнтони Гордон
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
31ИспанияврЛаро Родригес
2ИспаниязщАльваро Мантилья
5ИспаниязщПабло Рамон
24ФранциязщЖануэль Белосьян
23ИспанияпзИван Мартин
15ИспанияпзПабло Гарсия
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Жоау Канселу
Ламин Ямаль
1:0
8'
Рафинья
2:0
25'
Магетт Гейе
Асьер Вильялибре
2:1
30'
Асьер Вильялибре
3:1
36'
Рафинья
Дани Ольмо
4:1
42'
Яссир Забири
4:2
65'
Рафинья
5:2
67'
Габриэл Жезус
Ламин Ямаль
6:2
79'
Ламин Ямаль
Карим Адейеми
7:2
89'
Наказания
Педро Фелипе
23'
Ламин Ямаль
45+5'
Карим Адейеми
60'
Яссир Забири
60'
Жоау Канселу
69'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Расинг, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close