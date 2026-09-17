Барселона - Расинг 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Барселона 7 : 2 Расинг Составы команд Барселона Барселона Расинг Сантандер 1 вр Жоан Гарсия 46' 2 зщ Жоау Канселу 78' 15 зщ Андреас Кристенсен 24 зщ Эрик Гарсия 18 зщ Херард Мартин 16 пз Родри 61' 8 пз Педри 61' 10 пз Ламин Ямаль 11 пз Рафинья 69' 20 пз Дани Ольмо 14 пз Карим Адейеми 13 вр Войцех Щенсны 46' 22 пз Марк Берналь 61' 6 пз Гави 61' 9 нп Габриэл Жезус 69' 3 зщ Алекс Бальде 78' 13 вр Хулен Ахирресабала 4 зщ Ману 22 зщ Педро Фелипе 59' 16 зщ Факундо Гонсалес 86' 3 зщ Аарон Мартин 20 пз Серхио Каналес 18 пз Маттео Прати 14 пз Магетт Гейе 6 пз Иньиго Сайнс Маса Серна 78' 9 нп Хуан Карлос Арана 59' 12 нп Асьер Вильялибре 59' 10 пз Иньиго Висенте 59' 21 нп Яссир Забири 59' 19 нп Икер Луке 59' 7 нп Георгий Гулиашвили 78' 17 зщ Хорхе Салинас 86' Запасные 25 вр Доминик Ливакович 5 зщ Пау Кубарси 23 зщ Жюль Кунде 7 пз Фермин Лопес 12 пз Хави Эспарт 17 пз Энтони Гордон 29 нп Хамза Абделькарим 31 вр Ларо Родригес 2 зщ Альваро Мантилья 5 зщ Пабло Рамон 24 зщ Жануэль Белосьян 23 пз Иван Мартин 15 пз Пабло Гарсия Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Голы Жоау Канселу Ламин Ямаль 1:0 8' Рафинья 2:0 25' Магетт Гейе Асьер Вильялибре 2:1 30' Асьер Вильялибре 3:1 36' Рафинья Дани Ольмо 4:1 42' Яссир Забири 4:2 65' Рафинья 5:2 67' Габриэл Жезус Ламин Ямаль 6:2 79' Ламин Ямаль Карим Адейеми 7:2 89' Наказания Педро Фелипе 23' Ламин Ямаль 45+5' Карим Адейеми 60' Яссир Забири 60' Жоау Канселу 69'

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