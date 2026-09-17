Барселона - Расинг 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Барселона
7 : 2
Расинг
Составы команд
Барселона
Барселона
Расинг
Сантандер
|1
|вр
|Жоан Гарсия
46'
|2
|зщ
|Жоау Канселу
78'
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|16
|пз
|Родри
61'
|8
|пз
|Педри
61'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
69'
|20
|пз
|Дани Ольмо
|14
|пз
|Карим Адейеми
|13
|вр
|Войцех Щенсны
46'
|22
|пз
|Марк Берналь
61'
|6
|пз
|Гави
61'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
69'
|3
|зщ
|Алекс Бальде
78'
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|4
|зщ
|Ману
|22
|зщ
|Педро Фелипе
59'
|16
|зщ
|Факундо Гонсалес
86'
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|20
|пз
|Серхио Каналес
|18
|пз
|Маттео Прати
|14
|пз
|Магетт Гейе
|6
|пз
|Иньиго Сайнс Маса Серна
78'
|9
|нп
|Хуан Карлос Арана
59'
|12
|нп
|Асьер Вильялибре
59'
|10
|пз
|Иньиго Висенте
59'
|21
|нп
|Яссир Забири
59'
|19
|нп
|Икер Луке
59'
|7
|нп
|Георгий Гулиашвили
78'
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
86'
Запасные
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|7
|пз
|Фермин Лопес
|12
|пз
|Хави Эспарт
|17
|пз
|Энтони Гордон
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
|31
|вр
|Ларо Родригес
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|23
|пз
|Иван Мартин
|15
|пз
|Пабло Гарсия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Жоау Канселу
Ламин Ямаль
1:0
8'
Рафинья
2:0
25'
Магетт Гейе
Асьер Вильялибре
2:1
30'
Асьер Вильялибре
3:1
36'
Рафинья
Дани Ольмо
4:1
42'
Яссир Забири
4:2
65'
Рафинья
5:2
67'
Габриэл Жезус
Ламин Ямаль
6:2
79'
Ламин Ямаль
Карим Адейеми
7:2
89'
Наказания
Педро Фелипе
23'
Ламин Ямаль
45+5'
Карим Адейеми
60'
Яссир Забири
60'
Жоау Канселу
69'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Расинг, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.