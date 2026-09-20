Хетафе - Малага 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Хетафе
1 : 0
Малага
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Малага
Малага
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|2
|зщ
|Джене
65'
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|16
|пз
|Франчо Серрано
|11
|пз
|Рамон Терратс
|19
|нп
|Энес Унал
|10
|нп
|Мартин Сатриано
90+4'
|20
|нп
|Иван Асон
89'
|23
|пз
|Орель Мангала
65'
|4
|зщ
|Саба Сазонов
89'
|3
|зщ
|Давинчи
90+4'
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|25
|зщ
|Хуан Беррокаль
89'
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
67'
|14
|пз
|Рафа Родригес
74'
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|11
|нп
|Хоакин Муньос
67'
|17
|нп
|Энеко Хауреги Эскобар
46'
|8
|нп
|Карлос Дотор
|21
|нп
|Адриан Ниньо
46'
|18
|пз
|Пабло Мартинес
67'
|9
|нп
|Чупе
67'
|6
|пз
|Рамон Энрикес
74'
|19
|нп
|Хуан Крус
89'
Запасные
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|28
|пз
|Альберто Риско
|9
|нп
|Борха Майораль
|31
|Mohamed Hamdoune
|13
|вр
|Карлос Ногерас
|3
|зщ
|Карлос Пуга
|4
|зщ
|Эйнар Галилея
|5
|зщ
|Алекс Пастор
|23
|пз
|Исан Мерино
|32
|нп
|Хуани
|30
|Andres Cespedes
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хуан Фунес
Голы
Иван Асон
Мартин Сатриано
1:0
85'
Наказания
Хоан Мохика
21'
Энеко Хауреги Эскобар
39'
Давид Ларрубия
45+5'
Неманья Гудель
55'
Франчо Серрано
59'
Рамон Терратс
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Малага, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.