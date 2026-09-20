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Хетафе - Малага 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Хетафе
Хетафе
1 : 0
Малага
Малага
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Малага
Малага
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщАндрес Гарсия
2Тогозщ Джене
65'
8СербиязщНеманья Гудель
24АргентиназщСаид Ромеро
22КолумбиязщХоан Мохика
16ИспанияпзФранчо Серрано
11ИспанияпзРамон Терратс
19ТурциянпЭнес Унал
10УругвайнпМартин Сатриано
90+4'
20ИспаниянпИван Асон
89'
23БельгияпзОрель Мангала
65'
4ГрузиязщСаба Сазонов
89'
3Испаниязщ Давинчи
90+4'
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
31ИспаниязщРафита Гарридо
25ИспаниязщХуан Беррокаль
89'
12ИспаниязщХосе Салинас
15ИспаниязщАнхель Ресио
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
67'
14ИспанияпзРафа Родригес
74'
10ИспаниянпДавид Ларрубия
11ИспаниянпХоакин Муньос
67'
17ИспаниянпЭнеко Хауреги Эскобар
46'
8ИспаниянпКарлос Дотор
21ИспаниянпАдриан Ниньо
46'
18ИспанияпзПабло Мартинес
67'
9Испаниянп Чупе
67'
6ИспанияпзРамон Энрикес
74'
19ИспаниянпХуан Крус
89'
Запасные
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
15УругвайзщСебастьян Боселли
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
28ИспанияпзАльберто Риско
9ИспаниянпБорха Майораль
31МароккоMohamed Hamdoune
13ИспанияврКарлос Ногерас
3ИспаниязщКарлос Пуга
4ИспаниязщЭйнар Галилея
5ИспаниязщАлекс Пастор
23ИспанияпзИсан Мерино
32Испаниянп Хуани
30ИспанияAndres Cespedes
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияХуан Фунес
Голы
Иван Асон
Мартин Сатриано
1:0
85'
Наказания
Хоан Мохика
21'
Энеко Хауреги Эскобар
39'
Давид Ларрубия
45+5'
Неманья Гудель
55'
Франчо Серрано
59'
Рамон Терратс
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Малага, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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