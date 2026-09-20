Хетафе - Малага 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Хетафе 1 : 0 Малага Составы команд Хетафе Хетафе Малага Малага 13 вр Давид Сория 21 зщ Андрес Гарсия 2 зщ Джене 65' 8 зщ Неманья Гудель 24 зщ Саид Ромеро 22 зщ Хоан Мохика 16 пз Франчо Серрано 11 пз Рамон Терратс 19 нп Энес Унал 10 нп Мартин Сатриано 90+4' 20 нп Иван Асон 89' 23 пз Орель Мангала 65' 4 зщ Саба Сазонов 89' 3 зщ Давинчи 90+4' 1 вр Альфонсо Эрреро 31 зщ Рафита Гарридо 25 зщ Хуан Беррокаль 89' 12 зщ Хосе Салинас 15 зщ Анхель Ресио 22 пз Даниэль Лоренсо 67' 14 пз Рафа Родригес 74' 10 нп Давид Ларрубия 11 нп Хоакин Муньос 67' 17 нп Энеко Хауреги Эскобар 46' 8 нп Карлос Дотор 21 нп Адриан Ниньо 46' 18 пз Пабло Мартинес 67' 9 нп Чупе 67' 6 пз Рамон Энрикес 74' 19 нп Хуан Крус 89' Запасные 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 15 зщ Себастьян Боселли 26 зщ Жан Ив Валу 28 пз Альберто Риско 9 нп Борха Майораль 31 Mohamed Hamdoune 13 вр Карлос Ногерас 3 зщ Карлос Пуга 4 зщ Эйнар Галилея 5 зщ Алекс Пастор 23 пз Исан Мерино 32 нп Хуани 30 Andres Cespedes Главные тренеры Хосе Бордалас Хуан Фунес Голы Иван Асон Мартин Сатриано 1:0 85' Наказания Хоан Мохика 21' Энеко Хауреги Эскобар 39' Давид Ларрубия 45+5' Неманья Гудель 55' Франчо Серрано 59' Рамон Терратс 68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Малага, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.