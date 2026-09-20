Карпаты - Верес 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Карпаты 1 : 1 Верес Составы команд Карпаты Львов Верес Ровно 80 вр Роман Мысак 14 зщ Иван Калеро 4 зщ Владислав Бабогло 47 зщ Жан Педрозо 17 зщ Роман Вантух 70' 10 пз Моха Муклисс 8 пз Амбросий Чачуа 7 пз Fellipe Vieira 55' 19 нп Ярослав Карабин 55' 31 нп Назарий Русин 70' 9 нп Joseph Sery 62' 70 нп Ксебер Алькаин 55' 21 Bruno Iglesias 55' 26 нп Ян Костенко 62' 11 зщ Денис Мирошниченко 70' 73 зщ Ростислав Лях 70' 91 вр Валентин Горох 17 зщ Михаил Протасевич 4 зщ Кай Ципот 3 зщ Семён Вовченко 2 зщ Максим Смиян 44 зщ Даниил Чечер 72' 14 пз Игорь Харатин 19 пз Андре Гонсалвеш 77 пз Владислав Шарай 66' 7 нп Fabricio Yan 84' 23 нп Никита Александров 80 нп Гильерме Баия 66' 88 пз Ростислав Баран 72' 55 Anton Vydrych 84' Запасные 36 вр Антон Жылкин 5 зщ Андрей Булеза 55 зщ Тимур Стецьков 18 пз Эрики 20 пз Марко Сапуга 77 нп Joaquinete 28 Dedov Oleksandr 5 зщ Pavlo Bagriy 53 зщ Андрей 6 пз David Niyo 20 нп Аладжи Валли 1 Pavlo Stefanyuk 30 Luka Khokhashvili 27 Stanislav Migutskyi 25 Ivan Sanotskyi 13 Oleksandar Harechko Главные тренеры Франсиско Фернандес Голы Fellipe Vieira Ярослав Карабин 1:0 25' Андре Гонсалвеш Гильерме Баия 1:1 82' Наказания Семён Вовченко 30' Fellipe Vieira 38' Кай Ципот 46' Владислав Бабогло 59' Роман Вантух 62' Ян Костенко 63' Ян Костенко 64' Ростислав Баран 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Верес, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.