Карпаты - Верес 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Карпаты
1 : 1
Верес
Составы команд
Карпаты
Львов
Верес
Ровно
|80
|вр
|Роман Мысак
|14
|зщ
|Иван Калеро
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|47
|зщ
|Жан Педрозо
|17
|зщ
|Роман Вантух
70'
|10
|пз
|Моха Муклисс
|8
|пз
|Амбросий Чачуа
|7
|пз
|Fellipe Vieira
55'
|19
|нп
|Ярослав Карабин
55'
|31
|нп
|Назарий Русин
70'
|9
|нп
|Joseph Sery
62'
|70
|нп
|Ксебер Алькаин
55'
|21
|Bruno Iglesias
55'
|26
|нп
|Ян Костенко
62'
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
70'
|73
|зщ
|Ростислав Лях
70'
|91
|вр
|Валентин Горох
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
|4
|зщ
|Кай Ципот
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|44
|зщ
|Даниил Чечер
72'
|14
|пз
|Игорь Харатин
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
|77
|пз
|Владислав Шарай
66'
|7
|нп
|Fabricio Yan
84'
|23
|нп
|Никита Александров
|80
|нп
|Гильерме Баия
66'
|88
|пз
|Ростислав Баран
72'
|55
|Anton Vydrych
84'
Запасные
|36
|вр
|Антон Жылкин
|5
|зщ
|Андрей Булеза
|55
|зщ
|Тимур Стецьков
|18
|пз
|Эрики
|20
|пз
|Марко Сапуга
|77
|нп
|Joaquinete
|28
|Dedov Oleksandr
|5
|зщ
|Pavlo Bagriy
|53
|зщ
|Андрей
|6
|пз
|David Niyo
|20
|нп
|Аладжи Валли
|1
|Pavlo Stefanyuk
|30
|Luka Khokhashvili
|27
|Stanislav Migutskyi
|25
|Ivan Sanotskyi
|13
|Oleksandar Harechko
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
Голы
Fellipe Vieira
Ярослав Карабин
1:0
25'
Андре Гонсалвеш
Гильерме Баия
1:1
82'
Наказания
Семён Вовченко
30'
Fellipe Vieira
38'
Кай Ципот
46'
Владислав Бабогло
59'
Роман Вантух
62'
Ян Костенко
63'
Ян Костенко
64'
Ростислав Баран
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Верес, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.