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Карпаты - Верес 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Карпаты
Карпаты
1 : 1
Верес
Верес
Составы команд
Карпаты
Львов
Верес
Ровно
80УкраинаврРоман Мысак
14ИспаниязщИван Калеро
4МолдавиязщВладислав Бабогло
47БразилиязщЖан Педрозо
17УкраиназщРоман Вантух
70'
10ИспанияпзМоха Муклисс
8УкраинапзАмбросий Чачуа
7БразилияпзFellipe Vieira
55'
19УкраинанпЯрослав Карабин
55'
31УкраинанпНазарий Русин
70'
9ФранциянпJoseph Sery
62'
70ИспаниянпКсебер Алькаин
55'
21ИспанияBruno Iglesias
55'
26УкраинанпЯн Костенко
62'
11УкраиназщДенис Мирошниченко
70'
73УкраиназщРостислав Лях
70'
91УкраинаврВалентин Горох
17УкраиназщМихаил Протасевич
4СловениязщКай Ципот
3УкраиназщСемён Вовченко
2УкраиназщМаксим Смиян
44УкраиназщДаниил Чечер
72'
14УкраинапзИгорь Харатин
19ПортугалияпзАндре Гонсалвеш
77УкраинапзВладислав Шарай
66'
7БразилиянпFabricio Yan
84'
23УкраинанпНикита Александров
80БразилиянпГильерме Баия
66'
88УкраинапзРостислав Баран
72'
55УкраинаAnton Vydrych
84'
Запасные
36УкраинаврАнтон Жылкин
5УкраиназщАндрей Булеза
55УкраиназщТимур Стецьков
18Бразилияпз Эрики
20УкраинапзМарко Сапуга
77Испаниянп Joaquinete
28УкраинаDedov Oleksandr
5УкраиназщPavlo Bagriy
53Бразилиязщ Андрей
6РуандапзDavid Niyo
20ГамбиянпАладжи Валли
1УкраинаPavlo Stefanyuk
30ГрузияLuka Khokhashvili
27УкраинаStanislav Migutskyi
25Ivan Sanotskyi
13УкраинаOleksandar Harechko
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Фернандес
Голы
Fellipe Vieira
Ярослав Карабин
1:0
25'
Андре Гонсалвеш
Гильерме Баия
1:1
82'
Наказания
Семён Вовченко
30'
Fellipe Vieira
38'
Кай Ципот
46'
Владислав Бабогло
59'
Роман Вантух
62'
Ян Костенко
63'
Ян Костенко
64'
Ростислав Баран
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Верес, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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