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Фиорентина - Наполи 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Фиорентина
Фиорентина
1 : 1
Наполи
Наполи
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
43ИспанияврДавид де Хеа
20ИспаниязщАлехандро Хименес
6ИталиязщЛука Раньери
85'
33Бразилиязщ Виери
46'
3РумыниязщРаду Дрэгушин
44ИталияпзНиколо Фаджоли
27ИталияпзШер Ндур
14ФранцияпзАртюр Атта
66'
30АргентинанпФранко Мастантуоно
25ШвециянпАльё Нжие
80'
32АргентинанпМатео Пельегрино
66'
21ИспаниязщВиктор Вальдепеньяс
46'
28ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
66'
23Гвинея-Бисаунп Бету
66'
29ИталиянпВильфред Ньонто
80'
5ХорватиязщМарин Понграчич
85'
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
17УругвайзщМатиас Оливера
6ШотландияпзБилли Гилмор
68СловакияпзСтанислав Лоботка
90'
11БельгияпзКевин Де Брёйне
21ИталиянпМаттео Политано
72'
19ДаниянпРасмус Хойлунд
58'
70НидерландынпНоа Ланг
58'
20ИталиянпЛоренцо Лукка
58'
7БразилиянпДавид Нерес
58'
2ИталиязщКостантино Фавазули
72'
99КамерунпзФранк Ангисса
90'
Запасные
19ИталияврЛука Леццерини
53ДанияврОливер Кристенсен
2Бразилиязщ Додо
17ПортугалиязщЖоау Мариу
4ИталияпзМарко Брешианини
42Кот-д&#039;ИвуарпзКрист Инао Улаи
72ИталияBrando Mazzeo
14ИталияврНикита Контини
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
31НидерландызщСэм Бёкема
26ИталияпзАнтонио Вергара
12ИталияClaudio Pugliese
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
ИталияМассимилиано Аллегри
Голы
Билли Гилмор
Маттео Политано
0:1
23'
Алехандро Хименес
Шер Ндур
1:1
51'
Наказания
Франко Мастантуоно
42'
Лука Раньери
62'
Давид де Хеа
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Наполи, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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