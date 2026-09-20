Фиорентина - Наполи 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Фиорентина 1 : 1 Наполи Составы команд Фиорентина Флоренция Наполи Неаполь 43 вр Давид де Хеа 20 зщ Алехандро Хименес 6 зщ Лука Раньери 85' 33 зщ Виери 46' 3 зщ Раду Дрэгушин 44 пз Николо Фаджоли 27 пз Шер Ндур 14 пз Артюр Атта 66' 30 нп Франко Мастантуоно 25 нп Альё Нжие 80' 32 нп Матео Пельегрино 66' 21 зщ Виктор Вальдепеньяс 46' 28 нп Педру Гонсалвеш 66' 23 нп Бету 66' 29 нп Вильфред Ньонто 80' 5 зщ Марин Понграчич 85' 32 вр Ваня Милинкович-Савич 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 17 зщ Матиас Оливера 6 пз Билли Гилмор 68 пз Станислав Лоботка 90' 11 пз Кевин Де Брёйне 21 нп Маттео Политано 72' 19 нп Расмус Хойлунд 58' 70 нп Ноа Ланг 58' 20 нп Лоренцо Лукка 58' 7 нп Давид Нерес 58' 2 зщ Костантино Фавазули 72' 99 пз Франк Ангисса 90' Запасные 19 вр Лука Леццерини 53 вр Оливер Кристенсен 2 зщ Додо 17 зщ Жоау Мариу 4 пз Марко Брешианини 42 пз Крист Инао Улаи 72 Brando Mazzeo 14 вр Никита Контини 5 зщ Бенуа Бадьяшиль 31 зщ Сэм Бёкема 26 пз Антонио Вергара 12 Claudio Pugliese Главные тренеры Фабио Гроссо Паоло Ваноли Массимилиано Аллегри Голы Билли Гилмор Маттео Политано 0:1 23' Алехандро Хименес Шер Ндур 1:1 51' Наказания Франко Мастантуоно 42' Лука Раньери 62' Давид де Хеа 83'

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