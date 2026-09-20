Фиорентина - Наполи 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Фиорентина
1 : 1
Наполи
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|6
|зщ
|Лука Раньери
85'
|33
|зщ
|Виери
46'
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|27
|пз
|Шер Ндур
|14
|пз
|Артюр Атта
66'
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|25
|нп
|Альё Нжие
80'
|32
|нп
|Матео Пельегрино
66'
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
46'
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
66'
|23
|нп
|Бету
66'
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
80'
|5
|зщ
|Марин Понграчич
85'
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|6
|пз
|Билли Гилмор
|68
|пз
|Станислав Лоботка
90'
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
72'
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
58'
|70
|нп
|Ноа Ланг
58'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
58'
|7
|нп
|Давид Нерес
58'
|2
|зщ
|Костантино Фавазули
72'
|99
|пз
|Франк Ангисса
90'
Запасные
|19
|вр
|Лука Леццерини
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|2
|зщ
|Додо
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|4
|пз
|Марко Брешианини
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
|72
|Brando Mazzeo
|14
|вр
|Никита Контини
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|пз
|Антонио Вергара
|12
|Claudio Pugliese
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Массимилиано Аллегри
Голы
Билли Гилмор
Маттео Политано
0:1
23'
Алехандро Хименес
Шер Ндур
1:1
51'
Наказания
Франко Мастантуоно
42'
Лука Раньери
62'
Давид де Хеа
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Наполи, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.