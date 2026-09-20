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Кудровка - Колос 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Кудровка
Кудровка
2 : 3
Колос
Колос
Составы команд
Кудровка
Колос
Ковалёвка
37 Украина вр Антон Яшков
17 Украина зщ Мирослав Сердюк
25 Украина зщ Николай Огарков
46'
42 Украина зщ Евгений Пасич
29 Нигерия пз Victor Adeyinka
8 Украина пз Евгений Смирный
67'
19 Украина пз Артур Думанюк
38 Аргентина пз Matias Rosales
7 Украина нп Иван Петряк
67'
21 Украина нп Александр Беляев
46'
24 Гана нп Рэймонд Овусу
81'
50 Украина пз Дмитрий Семёнов
46'
20 Украина нп Денис Свитюха
46'
23 Украина пз Александр Ющенко
67'
9 Панама нп Reynaldino Verley
67'
71 Украина пз Сергей Стень
81'
31 Украина вр Иван Пахолюк
9 Украина зщ Андрей Цуриков
6 Украина зщ Никита Бурда
33 Украина зщ Роман Гончаренко
42 Украина зщ Александр Савчук
46'
55 Бразилия пз Элиас
12'
7 Украина пз Александр Демченко
99 Албания пз Аринальдо Ррапай
17 Украина пз Антон Салабай
70 Украина нп Юрий Климчук
30 Украина нп Денис Ндукве
81'
45 Украина зщ Daniil Khrypchuk
12'70'
77 Украина зщ Андрей Понедельник
46'
10 Северная Македония пз Лука Станковски
70'
11 Косово нп Ардит Тахири
81'
Голы
Евгений Смирный
Артур Думанюк
1:0
19'
Александр Демченко
Антон Салабай
1:1
30'
Daniil Khrypchuk
Аринальдо Ррапай
1:2
36'
Денис Ндукве
Аринальдо Ррапай
1:3
55'
Евгений Смирный
Денис Свитюха
2:3
62'
Наказания
Евгений Смирный
25'
Роман Гончаренко
25'
Daniil Khrypchuk
33'
Николай Огарков
35'
Юрий Климчук
39'
Matias Rosales
42'
Иван Петряк
47'
Андрей Цуриков
74'
Александр Демченко
78'
Никита Бурда
82'
Александр Ющенко
84'
Ардит Тахири
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Колос, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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