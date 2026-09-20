Кудровка - Колос 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Кудровка 2 : 3 Колос Составы команд Кудровка Колос Ковалёвка 37 вр Антон Яшков 17 зщ Мирослав Сердюк 25 зщ Николай Огарков 46' 42 зщ Евгений Пасич 29 пз Victor Adeyinka 8 пз Евгений Смирный 67' 19 пз Артур Думанюк 38 пз Matias Rosales 7 нп Иван Петряк 67' 21 нп Александр Беляев 46' 24 нп Рэймонд Овусу 81' 50 пз Дмитрий Семёнов 46' 20 нп Денис Свитюха 46' 23 пз Александр Ющенко 67' 9 нп Reynaldino Verley 67' 71 пз Сергей Стень 81' 31 вр Иван Пахолюк 9 зщ Андрей Цуриков 6 зщ Никита Бурда 33 зщ Роман Гончаренко 42 зщ Александр Савчук 46' 55 пз Элиас 12' 7 пз Александр Демченко 99 пз Аринальдо Ррапай 17 пз Антон Салабай 70 нп Юрий Климчук 30 нп Денис Ндукве 81' 45 зщ Daniil Khrypchuk 12'70' 77 зщ Андрей Понедельник 46' 10 пз Лука Станковски 70' 11 нп Ардит Тахири 81' Голы Евгений Смирный Артур Думанюк 1:0 19' Александр Демченко Антон Салабай 1:1 30' Daniil Khrypchuk Аринальдо Ррапай 1:2 36' Денис Ндукве Аринальдо Ррапай 1:3 55' Евгений Смирный Денис Свитюха 2:3 62' Наказания Евгений Смирный 25' Роман Гончаренко 25' Daniil Khrypchuk 33' Николай Огарков 35' Юрий Климчук 39' Matias Rosales 42' Иван Петряк 47' Андрей Цуриков 74' Александр Демченко 78' Никита Бурда 82' Александр Ющенко 84' Ардит Тахири 87'

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