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Австрия - Косово 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Австрия
Австрия
3 : 1
Косово
Косово
Составы команд
Австрия
Косово
13АвстрияврКристиан Завешицки
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
3АвстриязщКевин Дансо
15АвстриязщНиколас Ферачниг
79'
14АвстриязщМаксимилиан Вёбер
58'
4АвстрияпзКсавер Шлагер
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
18АвстрияпзРомано Шмид
58'
10АвстрияпзПауль Ваннер
68'
21АвстрияпзПатрик Виммер
8АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
58'
22АвстриязщАлександер Прасс
58'
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
58'
9АвстриянпСаша Калайджич
58'
7АвстриянпВасилие Маркович
68'
23АвстриязщМарко Фридль
79'
1КосововрАриянет Мурич
65'
5КосовозщЛюмбард Деллова
15КосовозщМергим Войвода
13КосовозщДион Галлапени
2КосовозщРон Рачи
4КосовопзИлир Красники
23КосовопзЛеон Авдуллаху
20КосовопзВелдин Ходжа
46'
17КосовопзЭрмал Красники
46'
14КосовопзБатон Забергя
46'
18КосовонпВедат Мурики
79'
10КосовопзЭдон Жегрова
46'
8ШвейцарияпзValmir Matoshi
46'
3КосовонпМилёт Авдюли
46'
16КосововрАмир Саипи
65'
11КосовонпФисник Аслани
79'
Запасные
1АвстрияврАлександр Шлагер
12АвстрияврФлориан Вигеле
5АвстриязщШтефан Пош
16АвстриязщФеликс Бахер
19АвстрияпзМарко Грюлль
20АвстрияпзСаша Хорват
11АвстриянпКристоф Ланг
12КосововрВисар Бекай
21КосовозщЛеард Садриу
6ГерманияпзЭрблин Османи
7КосовопзМилот Рашица
19ШвейцарияпзДион Кацури
22КосовопзВезель Демаку
9КосовонпАльбион Рахмани
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
ГерманияФранко Фода
Голы
Давид Аффенгрубер
Романо Шмид
1:0
23'
Чуквубуйке Адаму
Патрик Виммер
2:0
45+2'
Карни Чуквуэмека
3:0
61'
Эдон Жегрова
3:1
83'
Наказания
Кевин Дансо
14'
Рон Рачи
22'
Давид Аффенгрубер
81'
Valmir Matoshi
85'
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