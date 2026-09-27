Австрия - Косово 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Австрия
3 : 1
Косово
Составы команд
Австрия
Косово
|13
|вр
|Кристиан Завешицки
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Николас Ферачниг
79'
|14
|зщ
|Максимилиан Вёбер
58'
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|18
|пз
|Романо Шмид
58'
|10
|пз
|Пауль Ваннер
68'
|21
|пз
|Патрик Виммер
|8
|пз
|Чуквубуйке Адаму
58'
|22
|зщ
|Александер Прасс
58'
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
58'
|9
|нп
|Саша Калайджич
58'
|7
|нп
|Василие Маркович
68'
|23
|зщ
|Марко Фридль
79'
|1
|вр
|Ариянет Мурич
65'
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|2
|зщ
|Рон Рачи
|4
|пз
|Илир Красники
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|20
|пз
|Велдин Ходжа
46'
|17
|пз
|Эрмал Красники
46'
|14
|пз
|Батон Забергя
46'
|18
|нп
|Ведат Мурики
79'
|10
|пз
|Эдон Жегрова
46'
|8
|пз
|Valmir Matoshi
46'
|3
|нп
|Милёт Авдюли
46'
|16
|вр
|Амир Саипи
65'
|11
|нп
|Фисник Аслани
79'
Запасные
|1
|вр
|Александр Шлагер
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|5
|зщ
|Штефан Пош
|16
|зщ
|Феликс Бахер
|19
|пз
|Марко Грюлль
|20
|пз
|Саша Хорват
|11
|нп
|Кристоф Ланг
|12
|вр
|Висар Бекай
|21
|зщ
|Леард Садриу
|6
|пз
|Эрблин Османи
|7
|пз
|Милот Рашица
|19
|пз
|Дион Кацури
|22
|пз
|Везель Демаку
|9
|нп
|Альбион Рахмани
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Франко Фода
Голы
Давид Аффенгрубер
Романо Шмид
1:0
23'
Чуквубуйке Адаму
Патрик Виммер
2:0
45+2'
Карни Чуквуэмека
3:0
61'
Эдон Жегрова
3:1
83'
Наказания
Кевин Дансо
14'
Рон Рачи
22'
Давид Аффенгрубер
81'
Valmir Matoshi
85'
Гибралтар - Андорра 27 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Литва - Азербайджан 27 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Англия - Испания 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Чехия - Хорватия 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Словакия - Молдова 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...