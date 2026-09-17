Андерлехт - Лион 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Андерлехт
1 : 2
Лион
Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Лион
Лион, Франция
|26
|вр
|Колин Косеманс
|79
|зщ
|Али Маамар
|27
|зщ
|Лео Петро
|12
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
90+3'
|8
|пз
|Аман Ромео
46'
|24
|пз
|Энрик Льянсана
|19
|пз
|Тело Осгор
74'
|10
|пз
|Мартен Винклер
|18
|пз
|Лукаш Амброс
74'
|9
|нп
|Михайло Цветкович
85'
|55
|пз
|Марко Кана
46'
|14
|нп
|Даниил Сикан
74'
|21
|нп
|Tawfik Bentayeb
74'
|11
|нп
|Оливер Антман
85'
|53
|пз
|Noa Ojea
90+3'
|40
|вр
|Реми Дескамп
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
46'
|76
|зщ
|Мохамед Уэдраого
46'
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
74'
|99
|пз
|Ноа Нарти
74'
|26
|нп
|Каиль Будаш
|17
|нп
|Луа Опенда
65'
|11
|нп
|Кэито Накамура
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
46'
|20
|зщ
|Феликс Бахер
46'
|10
|пз
|Павел Шульц
65'
|2
|пз
|Мадс Бидструп
74'
|8
|пз
|Корентин Толиссо
74'
Запасные
|32
|вр
|Джастин Хекерен
|5
|зщ
|Олег Рябчук
|29
|пз
|Марио Струйкенс
|61
|пз
|Джошуа Нга Кана
|83
|нп
|Тристан Дегреф
|50
|Kais Barry
|68
|Noah Kalonji
|1
|вр
|Доминик Грейф
|25
|вр
|Жюстен Бенги
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|пз
|Халис Мера
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
|45
|нп
|Реми Имбер
Главные тренеры
|Витор Бруну
|Паулу Фонсека
Голы
Ноа Нарти
0:1
8'
Кэито Накамура
Мохамед Уэдраого
0:2
22'
Михайло Цветкович
Али Маамар
1:2
61'
Наказания
Мусса Ньякате
26'
Мохамед Уэдраого
44'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Андерлехт - Лион, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.