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Андерлехт - Лион 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Андерлехт
Андерлехт
1 : 2
Лион
Лион
Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Лион
Лион, Франция
26БельгияврКолин Косеманс
79МароккозщАли Маамар
27ФранциязщЛео Петро
12ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
90+3'
8Кот-д&#039;ИвуарпзАман Ромео
46'
24НидерландыпзЭнрик Льянсана
19НорвегияпзТело Осгор
74'
10ГерманияпзМартен Винклер
18ЧехияпзЛукаш Амброс
74'
9СербиянпМихайло Цветкович
85'
55БельгияпзМарко Кана
46'
14УкраинанпДаниил Сикан
74'
21МарокконпTawfik Bentayeb
74'
11ФинляндиянпОливер Антман
85'
53пзNoa Ojea
90+3'
40ФранцияврРеми Дескамп
21НидерландызщРубен Клюйверт
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
46'
76Буркина-ФасозщМохамед Уэдраого
46'
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
74'
99ДанияпзНоа Нарти
74'
26АлжирнпКаиль Будаш
17БельгиянпЛуа Опенда
65'
11ЯпониянпКэито Накамура
3АргентиназщНиколас Тальяфико
46'
20АвстриязщФеликс Бахер
46'
10ЧехияпзПавел Шульц
65'
2ДанияпзМадс Бидструп
74'
8ФранцияпзКорентин Толиссо
74'
Запасные
32ГерманияврДжастин Хекерен
5МолдавиязщОлег Рябчук
29БельгияпзМарио Струйкенс
61БельгияпзДжошуа Нга Кана
83БельгиянпТристан Дегреф
50БельгияKais Barry
68БельгияNoah Kalonji
1СловакияврДоминик Грейф
25ФранцияврЖюстен Бенги
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
7ГанапзЭрнест Нуама
18ФранцияпзХалис Мера
24БельгиянпЖюльен Дюранвиль
45ФранциянпРеми Имбер
Главные тренеры
ПортугалияВитор Бруну
ПортугалияПаулу Фонсека
Голы
Ноа Нарти
0:1
8'
Кэито Накамура
Мохамед Уэдраого
0:2
22'
Михайло Цветкович
Али Маамар
1:2
61'
Наказания
Мусса Ньякате
26'
Мохамед Уэдраого
44'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Андерлехт - Лион, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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