Андерлехт - Лион 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Андерлехт 1 : 2 Лион Составы команд Андерлехт Брюссель, Бельгия Лион Лион, Франция 26 вр Колин Косеманс 79 зщ Али Маамар 27 зщ Лео Петро 12 зщ Эндрю Омобамиделе 6 зщ Людвиг Аугустинсон 90+3' 8 пз Аман Ромео 46' 24 пз Энрик Льянсана 19 пз Тело Осгор 74' 10 пз Мартен Винклер 18 пз Лукаш Амброс 74' 9 нп Михайло Цветкович 85' 55 пз Марко Кана 46' 14 нп Даниил Сикан 74' 21 нп Tawfik Bentayeb 74' 11 нп Оливер Антман 85' 53 пз Noa Ojea 90+3' 40 вр Реми Дескамп 21 зщ Рубен Клюйверт 22 зщ Клинтон Мата 19 зщ Мусса Ньякате 46' 76 зщ Мохамед Уэдраого 46' 6 пз Таннер Тессманн 23 пз Тайлер Мортон 74' 99 пз Ноа Нарти 74' 26 нп Каиль Будаш 17 нп Луа Опенда 65' 11 нп Кэито Накамура 3 зщ Николас Тальяфико 46' 20 зщ Феликс Бахер 46' 10 пз Павел Шульц 65' 2 пз Мадс Бидструп 74' 8 пз Корентин Толиссо 74' Запасные 32 вр Джастин Хекерен 5 зщ Олег Рябчук 29 пз Марио Струйкенс 61 пз Джошуа Нга Кана 83 нп Тристан Дегреф 50 Kais Barry 68 Noah Kalonji 1 вр Доминик Грейф 25 вр Жюстен Бенги 13 зщ Закари Атекаме 7 пз Эрнест Нуама 18 пз Халис Мера 24 нп Жюльен Дюранвиль 45 нп Реми Имбер Главные тренеры Витор Бруну Паулу Фонсека Голы Ноа Нарти 0:1 8' Кэито Накамура Мохамед Уэдраого 0:2 22' Михайло Цветкович Али Маамар 1:2 61' Наказания Мусса Ньякате 26' Мохамед Уэдраого 44'

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