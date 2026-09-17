Штурм - Ренн 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Штурм
0 : 0
Ренн
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Ренн
Ренн, Франция
|53
|вр
|Даниил Худяков
|5
|зщ
|Альберт Вальчи
46'
|30
|зщ
|Пауль-Фридрих Коллер
|2
|зщ
|Джошуа Куарши
|27
|зщ
|Луис Бальбо
81'
|39
|пз
|Лука Вайнхандль
|78
|пз
|Valmir Matoshi
81'
|28
|пз
|Юрген Хайль
|15
|пз
|Гизо Мамагеишвили
61'
|43
|пз
|Якоб Петер Хёдль
|26
|нп
|Белмин Беганович
61'
|23
|зщ
|Арьян Малич
46'
|8
|пз
|Филип Розга
61'
|14
|пз
|Умар Диаките
61'
|19
|пз
|Симон Зайдль
81'
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
81'
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
80'
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|24
|зщ
|Антони Руо
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
72'
|28
|пз
|Адриен Томассон
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Людовик Блас
80'
|9
|нп
|Эстебан Леполь
86'
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
72'
|70
|пз
|Арно Норден
72'
|21
|пз
|Валентин Ронжье
72'
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
80'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
80'
|22
|нп
|Булайе Диа
86'
Запасные
|22
|вр
|Аммар Хелак
|41
|вр
|Элиас Лоренц
|21
|зщ
|Петар Петрович
|40
|пз
|Юлиан Хальвахс
|25
|Mate Grgic
|38
|Jonas Peinhart
|16
|вр
|Николя Леметр
|60
|вр
|Килиан Белаззуг
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|65
|нп
|Хенрик До Марколино
|90
|нп
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Фабио Инголич
|Франк Эз
Наказания
Луис Бальбо
51'
Йон Горенц-Станкович
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Ренн, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.