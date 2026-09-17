Штурм - Ренн 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Штурм 0 : 0 Ренн Составы команд Штурм Грац, Австрия Ренн Ренн, Франция 53 вр Даниил Худяков 5 зщ Альберт Вальчи 46' 30 зщ Пауль-Фридрих Коллер 2 зщ Джошуа Куарши 27 зщ Луис Бальбо 81' 39 пз Лука Вайнхандль 78 пз Valmir Matoshi 81' 28 пз Юрген Хайль 15 пз Гизо Мамагеишвили 61' 43 пз Якоб Петер Хёдль 26 нп Белмин Беганович 61' 23 зщ Арьян Малич 46' 8 пз Филип Розга 61' 14 пз Умар Диаките 61' 19 пз Симон Зайдль 81' 4 пз Йон Горенц-Станкович 81' 30 вр Брис Самба 14 зщ Брайан Рейнольдс 80' 4 зщ Чарли Крессуэлл 24 зщ Антони Руо 18 зщ Махамаду Нагида 17 пз Себастьян Шиманьски 72' 28 пз Адриен Томассон 45 пз Махди Камара 10 нп Людовик Блас 80' 9 нп Эстебан Леполь 86' 11 нп Мусса Аль-Тамари 72' 70 пз Арно Норден 72' 21 пз Валентин Ронжье 72' 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 80' 12 нп Элиэзер Майенда 80' 22 нп Булайе Диа 86' Запасные 22 вр Аммар Хелак 41 вр Элиас Лоренц 21 зщ Петар Петрович 40 пз Юлиан Хальвахс 25 Mate Grgic 38 Jonas Peinhart 16 вр Николя Леметр 60 вр Килиан Белаззуг 5 зщ Гонсалу Оливейра 36 зщ Алиду Сейду 26 пз Кентен Мерлен 65 нп Хенрик До Марколино 90 нп Исса Сумаре Главные тренеры Фабио Инголич Франк Эз Наказания Луис Бальбо 51' Йон Горенц-Станкович 90+7'

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