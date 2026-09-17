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Штурм - Ренн 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Штурм
Штурм
0 : 0
Ренн
Ренн
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Ренн
Ренн, Франция
53РоссияврДаниил Худяков
5АвстриязщАльберт Вальчи
46'
30АвстриязщПауль-Фридрих Коллер
2ГерманиязщДжошуа Куарши
27ВенесуэлазщЛуис Бальбо
81'
39АвстрияпзЛука Вайнхандль
78ШвейцарияпзValmir Matoshi
81'
28АвстрияпзЮрген Хайль
15ГрузияпзГизо Мамагеишвили
61'
43АвстрияпзЯкоб Петер Хёдль
26АвстриянпБелмин Беганович
61'
23Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
46'
8ПольшапзФилип Розга
61'
14Кот-д&#039;ИвуарпзУмар Диаките
61'
19АвстрияпзСимон Зайдль
81'
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
81'
30ФранцияврБрис Самба
14СШАзщБрайан Рейнольдс
80'
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
24ФранциязщАнтони Руо
18КамерунзщМахамаду Нагида
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
72'
28ФранцияпзАдриен Томассон
45ФранцияпзМахди Камара
10ФранциянпЛюдовик Блас
80'
9ФранциянпЭстебан Леполь
86'
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
72'
70ФранцияпзАрно Норден
72'
21ФранцияпзВалентин Ронжье
72'
48МароккозщАбдельхамид Аит Будлал
80'
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
80'
22СенегалнпБулайе Диа
86'
Запасные
22АвстрияврАммар Хелак
41АвстрияврЭлиас Лоренц
21СербиязщПетар Петрович
40АвстрияпзЮлиан Хальвахс
25ХорватияMate Grgic
38АвстрияJonas Peinhart
16ФранцияврНиколя Леметр
60АлжирврКилиан Белаззуг
5ПортугалиязщГонсалу Оливейра
36ГаназщАлиду Сейду
26ФранцияпзКентен Мерлен
65ФранциянпХенрик До Марколино
90СенегалнпИсса Сумаре
Главные тренеры
АвстрияФабио Инголич
ФранцияФранк Эз
Наказания
Луис Бальбо
51'
Йон Горенц-Станкович
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Ренн, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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