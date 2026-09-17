Хапоэль Б-Ш - Динамо Загреб 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Хапоэль Б-Ш 0 : 0 Динамо З Составы команд Хапоэль Б-Ш Беэр-Шева, Израиль Динамо З Загреб, Хорватия 1 вр Офир Марсиано 2 зщ Гай Мизрахи 4 зщ Мигел Витор 3 зщ Матан Балтакса 83' 5 зщ Педру Амадор 83' 17 пз Аманква Форсон 75' 28 пз Нив Иеошуа 9 пз Захи Ахмед 20 нп Javon East 75' 66 нп Игор Златанович 14 нп Йонас Маледе 69' 11 пз Амир Ганах 69' 8 пз Мохаммад Кнаан 75' 45 пз Мохаммед Абу Руми 75' 13 зщ Офир Давидзада 83' 15 зщ Идан Начмиас 83' 24 вр Доминик Котарски 15 зщ Нико Галешич 36 зщ Серхи Домингес 26 зщ Скотт Маккенна 3 зщ Бруно Года 27 пз Йосип Мишич 21 пз Матео Лисица 78' 10 пз Лука Стойкович 78' 80 пз Лукас Качавенда 24' 11 пз Арбер Ходжа 64' 99 нп Мислав Оршич 64' 8 пз Миха Зайц 24' 17 пз Лука Иванушец 64' 14 нп Смаил Превляк 64' 5 пз Кирилл Кравцов 78' 23 пз Икер Альмена 78' Запасные 34 вр Марко Вольф 36 вр Йонатан Шани 70 нп João Victor Vieira Ferreira Sousa 90 нп Адриан Угарриса 1 вр Даниэль Загорац 44 вр Иван Филипович 22 зщ Маттео Перес-Винлёф 25 зщ Морис Валинчич Главные тренеры Ран Козух Марио Ковачевич

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - Динамо Загреб, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.