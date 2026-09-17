Хапоэль Б-Ш - Динамо Загреб 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Хапоэль Б-Ш
0 : 0
Динамо З
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Динамо З
Загреб, Хорватия
|1
|вр
|Офир Марсиано
|2
|зщ
|Гай Мизрахи
|4
|зщ
|Мигел Витор
|3
|зщ
|Матан Балтакса
83'
|5
|зщ
|Педру Амадор
83'
|17
|пз
|Аманква Форсон
75'
|28
|пз
|Нив Иеошуа
|9
|пз
|Захи Ахмед
|20
|нп
|Javon East
75'
|66
|нп
|Игор Златанович
|14
|нп
|Йонас Маледе
69'
|11
|пз
|Амир Ганах
69'
|8
|пз
|Мохаммад Кнаан
75'
|45
|пз
|Мохаммед Абу Руми
75'
|13
|зщ
|Офир Давидзада
83'
|15
|зщ
|Идан Начмиас
83'
|24
|вр
|Доминик Котарски
|15
|зщ
|Нико Галешич
|36
|зщ
|Серхи Домингес
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Бруно Года
|27
|пз
|Йосип Мишич
|21
|пз
|Матео Лисица
78'
|10
|пз
|Лука Стойкович
78'
|80
|пз
|Лукас Качавенда
24'
|11
|пз
|Арбер Ходжа
64'
|99
|нп
|Мислав Оршич
64'
|8
|пз
|Миха Зайц
24'
|17
|пз
|Лука Иванушец
64'
|14
|нп
|Смаил Превляк
64'
|5
|пз
|Кирилл Кравцов
78'
|23
|пз
|Икер Альмена
78'
Запасные
|34
|вр
|Марко Вольф
|36
|вр
|Йонатан Шани
|70
|нп
|João Victor Vieira Ferreira Sousa
|90
|нп
|Адриан Угарриса
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|44
|вр
|Иван Филипович
|22
|зщ
|Маттео Перес-Винлёф
|25
|зщ
|Морис Валинчич
Главные тренеры
|Ран Козух
|Марио Ковачевич
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - Динамо Загреб, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.