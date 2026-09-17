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Хапоэль Б-Ш - Динамо Загреб 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Хапоэль Б-Ш
Хапоэль Б-Ш
0 : 0
Динамо З
Динамо З
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Динамо З
Загреб, Хорватия
1ИзраильврОфир Марсиано
2ИзраильзщГай Мизрахи
4ИзраильзщМигел Витор
3ИзраильзщМатан Балтакса
83'
5ПортугалиязщПедру Амадор
83'
17ГанапзАманква Форсон
75'
28ИзраильпзНив Иеошуа
9ИзраильпзЗахи Ахмед
20ЯмайканпJavon East
75'
66СербиянпИгор Златанович
14ИзраильнпЙонас Маледе
69'
11ИзраильпзАмир Ганах
69'
8ИзраильпзМохаммад Кнаан
75'
45ИзраильпзМохаммед Абу Руми
75'
13ИзраильзщОфир Давидзада
83'
15ИзраильзщИдан Начмиас
83'
24ХорватияврДоминик Котарски
15ХорватиязщНико Галешич
36ИспаниязщСерхи Домингес
26ШотландиязщСкотт Маккенна
3ХорватиязщБруно Года
27ХорватияпзЙосип Мишич
21ХорватияпзМатео Лисица
78'
10ХорватияпзЛука Стойкович
78'
80ХорватияпзЛукас Качавенда
24'
11АлбанияпзАрбер Ходжа
64'
99ХорватиянпМислав Оршич
64'
8СловенияпзМиха Зайц
24'
17ХорватияпзЛука Иванушец
64'
14Босния и ГерцеговинанпСмаил Превляк
64'
5РоссияпзКирилл Кравцов
78'
23ИспанияпзИкер Альмена
78'
Запасные
34АргентинаврМарко Вольф
36ИзраильврЙонатан Шани
70БразилиянпJoão Victor Vieira Ferreira Sousa
90ПерунпАдриан Угарриса
1ХорватияврДаниэль Загорац
44ХорватияврИван Филипович
22ШвециязщМаттео Перес-Винлёф
25ХорватиязщМорис Валинчич
Главные тренеры
ИзраильРан Козух
ХорватияМарио Ковачевич

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - Динамо Загреб, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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