Олимпиакос - Ягеллония 16 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Олимпиакос 2 : 1 Ягеллония Составы команд Олимпиакос Пирей, Греция Ягеллония Белосток, Польша 1 вр Штефан Ортега 2 зщ Манолис Салиакас 82' 45 зщ Панайотис Рецос 5 зщ Лоренцо Пирола 70 зщ Бруно Оньемаечи 46' 32 пз Сантьяго Эссе 76' 19 пз Ремо Фройлер 20 пз Жота Силва 22 пз Шикинью 76' 10 пз Желсон Мартинш 34 нп Армандо Гонсалес 62' 71 зщ Наир Тикнизян 46' 11 нп Роман Яремчук 62' 15 пз Густаво Пуэрта 76' 17 нп Леон Бэйли 76' 27 пз Маркус Педерсен 82' 50 вр Славомир Абрамович 15 зщ Норберт Войтушек 44 зщ Апостолос Константопулос 5 зщ Бернарду Витал 23 зщ Гильерме Монтоя 27 зщ Родригу Консейсау 87' 6 пз Тарас Романчук 46' 19 пз Андерс Клюнге 63' 7 пз Каетан Шмыт 11 нп Хесус Имас 63' 99 нп Ник Прелец 75' 85 пз Эрик Козловски 46' 14 пз Хампус Финнделл 63' 17 нп Юссуф Силла 63' 21 пз Серхио Лосано 75' 10 нп Йереми Агбонифо 87' Запасные 61 вр Георгиос Кураклис 4 зщ Зинедин Смайлович 6 зщ Давид Карму 21 пз Теофанис Бакулас 91 Dimitrios Stournaras 77 Christos Filis 1 вр Michal Perchel 3 зщ Душан Стойинович 20 зщ Бартломей Вдовик 72 пз Камиль Юзвяк 32 нп Александар Чиркович 67 Jakub Rabiczko 61 Bartlomiej Krasiewicz Главные тренеры Хосе Луис Мендилибар Иманол Альгуасиль Адриан Семенец Голы Каетан Шмыт Ник Прелец 0:1 20' Армандо Гонсалес Панайотис Рецос 1:1 43' Роман Яремчук Ремо Фройлер 2:1 84' Наказания Норберт Войтушек 29' Бруно Оньемаечи 38' Гильерме Монтоя 54' Сантьяго Эссе 76' Бернарду Витал 80'

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