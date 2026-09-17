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Олимпиакос - Ягеллония 16 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Олимпиакос
Олимпиакос
2 : 1
Ягеллония
Ягеллония
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Ягеллония
Белосток, Польша
1ГерманияврШтефан Ортега
2ГрециязщМанолис Салиакас
82'
45ГрециязщПанайотис Рецос
5ИталиязщЛоренцо Пирола
70НигериязщБруно Оньемаечи
46'
32АргентинапзСантьяго Эссе
76'
19ШвейцарияпзРемо Фройлер
20ПортугалияпзЖота Силва
22Португалияпз Шикинью
76'
10ПортугалияпзЖелсон Мартинш
34МексиканпАрмандо Гонсалес
62'
71АрмениязщНаир Тикнизян
46'
11УкраинанпРоман Яремчук
62'
15КолумбияпзГуставо Пуэрта
76'
17ЯмайканпЛеон Бэйли
76'
27НорвегияпзМаркус Педерсен
82'
50ПольшаврСлавомир Абрамович
15ПольшазщНорберт Войтушек
44ГрециязщАпостолос Константопулос
5ПортугалиязщБернарду Витал
23ПортугалиязщГильерме Монтоя
27ПортугалиязщРодригу Консейсау
87'
6ПольшапзТарас Романчук
46'
19ДанияпзАндерс Клюнге
63'
7ПольшапзКаетан Шмыт
11ИспаниянпХесус Имас
63'
99СловениянпНик Прелец
75'
85ПольшапзЭрик Козловски
46'
14ШвецияпзХампус Финнделл
63'
17БельгиянпЮссуф Силла
63'
21ИспанияпзСерхио Лосано
75'
10ШвециянпЙереми Агбонифо
87'
Запасные
61ГрецияврГеоргиос Кураклис
4ШвециязщЗинедин Смайлович
6АнголазщДавид Карму
21ГрецияпзТеофанис Бакулас
91ГрецияDimitrios Stournaras
77ГрецияChristos Filis
1ПольшаврMichal Perchel
3СловениязщДушан Стойинович
20ПольшазщБартломей Вдовик
72ПольшапзКамиль Юзвяк
32СербиянпАлександар Чиркович
67ПольшаJakub Rabiczko
61ПольшаBartlomiej Krasiewicz
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияИманол Альгуасиль
ПольшаАдриан Семенец
Голы
Каетан Шмыт
Ник Прелец
0:1
20'
Армандо Гонсалес
Панайотис Рецос
1:1
43'
Роман Яремчук
Ремо Фройлер
2:1
84'
Наказания
Норберт Войтушек
29'
Бруно Оньемаечи
38'
Гильерме Монтоя
54'
Сантьяго Эссе
76'
Бернарду Витал
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Олимпиакос - Ягеллония, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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