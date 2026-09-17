Олимпиакос - Ягеллония 16 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Олимпиакос
2 : 1
Ягеллония
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Ягеллония
Белосток, Польша
|1
|вр
|Штефан Ортега
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
82'
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
46'
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
76'
|19
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Жота Силва
|22
|пз
|Шикинью
76'
|10
|пз
|Желсон Мартинш
|34
|нп
|Армандо Гонсалес
62'
|71
|зщ
|Наир Тикнизян
46'
|11
|нп
|Роман Яремчук
62'
|15
|пз
|Густаво Пуэрта
76'
|17
|нп
|Леон Бэйли
76'
|27
|пз
|Маркус Педерсен
82'
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|15
|зщ
|Норберт Войтушек
|44
|зщ
|Апостолос Константопулос
|5
|зщ
|Бернарду Витал
|23
|зщ
|Гильерме Монтоя
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
87'
|6
|пз
|Тарас Романчук
46'
|19
|пз
|Андерс Клюнге
63'
|7
|пз
|Каетан Шмыт
|11
|нп
|Хесус Имас
63'
|99
|нп
|Ник Прелец
75'
|85
|пз
|Эрик Козловски
46'
|14
|пз
|Хампус Финнделл
63'
|17
|нп
|Юссуф Силла
63'
|21
|пз
|Серхио Лосано
75'
|10
|нп
|Йереми Агбонифо
87'
Запасные
|61
|вр
|Георгиос Кураклис
|4
|зщ
|Зинедин Смайлович
|6
|зщ
|Давид Карму
|21
|пз
|Теофанис Бакулас
|91
|Dimitrios Stournaras
|77
|Christos Filis
|1
|вр
|Michal Perchel
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|20
|зщ
|Бартломей Вдовик
|72
|пз
|Камиль Юзвяк
|32
|нп
|Александар Чиркович
|67
|Jakub Rabiczko
|61
|Bartlomiej Krasiewicz
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Иманол Альгуасиль
|Адриан Семенец
Голы
Каетан Шмыт
Ник Прелец
0:1
20'
Армандо Гонсалес
Панайотис Рецос
1:1
43'
Роман Яремчук
Ремо Фройлер
2:1
84'
Наказания
Норберт Войтушек
29'
Бруно Оньемаечи
38'
Гильерме Монтоя
54'
Сантьяго Эссе
76'
Бернарду Витал
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Олимпиакос - Ягеллония, который состоялся 16 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.