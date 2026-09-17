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ОФИ - Хоффенхайм 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
ОФИ
ОФИ
2 : 0
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Составы команд
ОФИ
Ираклион, Греция
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
31ГрецияврНикос Христогеоргос
5ГрециязщКонстантинос Костулас
2ХорватиязщКрешимир Кризманич
24ИталиязщЛоренцо Дикман
80'
41ГрециязщАндреас Бухалакис
69'
15ГрецияпзАхиллеас Пунгурас
14ГрецияпзАнастасиос Андруцос
3ГрецияпзНиколаос Атанасиу
11ГрециянпТаксиархис Фунтас
60'
19Босния и ГерцеговинанпКенан Кодро
80'
10ИспаниянпАитор Канталапьерда
70'
18АргентинанпТьяго Нусс
60'
8ГрецияпзГеоргиос Канеллопулос
69'
21ГрецияпзЯннис Апостолакис
70'
17ИспаниязщБорха Гонсалес
80'
9БельгиянпАарон Лейя-Исека
80'
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
46'
39НидерландызщМатс Ротс
67'
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
17БельгияпзНатан Де Кат
60'
10ЧехияпзАдам Гложек
75'
8АвстрияпзПатрик Виммер
60'
19ГерманиянпТим Лемперле
28ЯпониязщКоки Матида
46'
27ХорватиянпАндрей Крамарич
60'
20ГерманиянпБамбазе Конте
60'
14ДаниянпАдам Дагим
67'
11КосовонпФисник Аслани
75'
Запасные
1АлбанияврКлидман Лило
13ГрецияврПанайотис Кацикас
16КипрзщХристос Сьелис
6ГрецияпзЗисис Карахалиос
46ГрециянпЯннис Теодосулакис
30АргентинаThiago Romano
90ГрецияPavlos Kenourgiakis
36ИсландияврЛукас Петерссон
37ГерманияврЛука Филипп
2ЧехиязщРобин Гранач
15ФранциязщВалентен Жендрей
22АвстрияпзАлександер Прасс
32ГерманияпзКаетан Ленц
9ГерманиянпМакс Моэрстедт
Главные тренеры
ГрецияХристос Контис
АвстрияКристиан Ильцер
Голы
Аитор Канталапьерда
Кенан Кодро
1:0
30'
Георгиос Канеллопулос
Борха Гонсалес
2:0
84'
Наказания
Владимир Цоуфал
23'
Натан Де Кат
53'
Анастасиос Андруцос
56'
Коки Матида
63'
Аитор Канталапьерда
64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ОФИ - Хоффенхайм, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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