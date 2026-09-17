ОФИ - Хоффенхайм 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
ОФИ
2 : 0
Хоффенхайм
Составы команд
ОФИ
Ираклион, Греция
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
|31
|вр
|Никос Христогеоргос
|5
|зщ
|Константинос Костулас
|2
|зщ
|Крешимир Кризманич
|24
|зщ
|Лоренцо Дикман
80'
|41
|зщ
|Андреас Бухалакис
69'
|15
|пз
|Ахиллеас Пунгурас
|14
|пз
|Анастасиос Андруцос
|3
|пз
|Николаос Атанасиу
|11
|нп
|Таксиархис Фунтас
60'
|19
|нп
|Кенан Кодро
80'
|10
|нп
|Аитор Канталапьерда
70'
|18
|нп
|Тьяго Нусс
60'
|8
|пз
|Георгиос Канеллопулос
69'
|21
|пз
|Яннис Апостолакис
70'
|17
|зщ
|Борха Гонсалес
80'
|9
|нп
|Аарон Лейя-Исека
80'
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
46'
|39
|зщ
|Матс Ротс
67'
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|17
|пз
|Натан Де Кат
60'
|10
|пз
|Адам Гложек
75'
|8
|пз
|Патрик Виммер
60'
|19
|нп
|Тим Лемперле
|28
|зщ
|Коки Матида
46'
|27
|нп
|Андрей Крамарич
60'
|20
|нп
|Бамбазе Конте
60'
|14
|нп
|Адам Дагим
67'
|11
|нп
|Фисник Аслани
75'
Запасные
|1
|вр
|Клидман Лило
|13
|вр
|Панайотис Кацикас
|16
|зщ
|Христос Сьелис
|6
|пз
|Зисис Карахалиос
|46
|нп
|Яннис Теодосулакис
|30
|Thiago Romano
|90
|Pavlos Kenourgiakis
|36
|вр
|Лукас Петерссон
|37
|вр
|Лука Филипп
|2
|зщ
|Робин Гранач
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|22
|пз
|Александер Прасс
|32
|пз
|Каетан Ленц
|9
|нп
|Макс Моэрстедт
Главные тренеры
|Христос Контис
|Кристиан Ильцер
Голы
Аитор Канталапьерда
Кенан Кодро
1:0
30'
Георгиос Канеллопулос
Борха Гонсалес
2:0
84'
Наказания
Владимир Цоуфал
23'
Натан Де Кат
53'
Анастасиос Андруцос
56'
Коки Матида
63'
Аитор Канталапьерда
64'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ОФИ - Хоффенхайм, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.