ОФИ - Хоффенхайм 17 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 ОФИ 2 : 0 Хоффенхайм Составы команд ОФИ Ираклион, Греция Хоффенхайм Зинсхайм, Германия 31 вр Никос Христогеоргос 5 зщ Константинос Костулас 2 зщ Крешимир Кризманич 24 зщ Лоренцо Дикман 80' 41 зщ Андреас Бухалакис 69' 15 пз Ахиллеас Пунгурас 14 пз Анастасиос Андруцос 3 пз Николаос Атанасиу 11 нп Таксиархис Фунтас 60' 19 нп Кенан Кодро 80' 10 нп Аитор Канталапьерда 70' 18 нп Тьяго Нусс 60' 8 пз Георгиос Канеллопулос 69' 21 пз Яннис Апостолакис 70' 17 зщ Борха Гонсалес 80' 9 нп Аарон Лейя-Исека 80' 1 вр Оливер Бауман 34 зщ Владимир Цоуфал 5 зщ Озан Кабак 21 зщ Альбиан Хайдари 46' 39 зщ Матс Ротс 67' 7 пз Леон Авдуллаху 18 пз Ваутер Бюргер 17 пз Натан Де Кат 60' 10 пз Адам Гложек 75' 8 пз Патрик Виммер 60' 19 нп Тим Лемперле 28 зщ Коки Матида 46' 27 нп Андрей Крамарич 60' 20 нп Бамбазе Конте 60' 14 нп Адам Дагим 67' 11 нп Фисник Аслани 75' Запасные 1 вр Клидман Лило 13 вр Панайотис Кацикас 16 зщ Христос Сьелис 6 пз Зисис Карахалиос 46 нп Яннис Теодосулакис 30 Thiago Romano 90 Pavlos Kenourgiakis 36 вр Лукас Петерссон 37 вр Лука Филипп 2 зщ Робин Гранач 15 зщ Валентен Жендрей 22 пз Александер Прасс 32 пз Каетан Ленц 9 нп Макс Моэрстедт Главные тренеры Христос Контис Кристиан Ильцер Голы Аитор Канталапьерда Кенан Кодро 1:0 30' Георгиос Канеллопулос Борха Гонсалес 2:0 84' Наказания Владимир Цоуфал 23' Натан Де Кат 53' Анастасиос Андруцос 56' Коки Матида 63' Аитор Канталапьерда 64'

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