Ростов - Динамо Москва 17 сентября обзор матча
Дата публикации: 17-09-2026
Ростов
0 : 3
Динамо М
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
|84
|вр
|Артём Петров
|3
|зщ
|Умар Сако
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
|22
|зщ
|Давид Семенчук
60'
|27
|зщ
|Данила Прохин
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|10
|пз
|Иван Комаров
79'
|16
|пз
|Максим Мухин
67'
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
79'
|7
|нп
|Роналдо
79'
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
60'
|21
|пз
|Даниил Шанталий
67'
|26
|зщ
|Даниил Хлусевич
79'
|73
|нп
|Имран Азнауров
79'
|91
|нп
|Антон Шамонин
79'
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|8
|зщ
|Рубенс
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
26'
|24
|пз
|Луис Чавес
69'
|15
|пз
|Данил Глебов
|10
|пз
|Бителло
|70
|нп
|Константин Тюкавин
90'
|11
|нп
|Артур Гомес
46'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
69'
|2
|зщ
|Николас Маричаль
26'
|88
|пз
|Виктор Окишор
46'
|74
|пз
|Даниил Фомин
69'
|28
|нп
|Максимильяно Гутьеррес
69'
|33
|нп
|Иван Сергеев
90'
Запасные
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|34
|вр
|Даниил Голиков
|59
|зщ
|Никита Бабакин
|78
|зщ
|Дмитрий Чистяков
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
|11
|нп
|Ибрахим Махфус Аджаса
|13
|нп
|Денис Титов
|1
|вр
|Курбан Расулов
|31
|вр
|Игорь Лещук
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
|77
|нп
|Жозуэ Казимир
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Сандро Шварц
Голы
Константин Тюкавин
Ярослав Гладышев
0:1
35'
Виктор Окишор
Даниил Фомин
0:2
78'
Константин Тюкавин
0:3
88'
Наказания
Хуан Хосе Касерес
1'
Артур Гомес
8'
Давид Семенчук
16'
Николас Маричаль
53'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Динамо Москва, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.