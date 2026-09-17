Ростов - Динамо Москва 17 сентября обзор матча Дата публикации: 17-09-2026 Ростов 0 : 3 Динамо М Составы команд Ростов Ростов-на-Дону Динамо М Москва 84 вр Артём Петров 3 зщ Умар Сако 4 зщ Виктор Мелёхин 22 зщ Давид Семенчук 60' 27 зщ Данила Прохин 87 зщ Андрей Лангович 10 пз Иван Комаров 79' 16 пз Максим Мухин 67' 6 нп Олакунле Олусегун 79' 7 нп Роналдо 79' 99 нп Тимур Сулейманов 5 пз Ярослав Михайлов 60' 21 пз Даниил Шанталий 67' 26 зщ Даниил Хлусевич 79' 73 нп Имран Азнауров 79' 91 нп Антон Шамонин 79' 99 вр Андрей Лунёв 57 зщ Давид Рикардо 55 зщ Максим Осипенко 8 зщ Рубенс 4 зщ Хуан Хосе Касерес 26' 24 пз Луис Чавес 69' 15 пз Данил Глебов 10 пз Бителло 70 нп Константин Тюкавин 90' 11 нп Артур Гомес 46' 91 нп Ярослав Гладышев 69' 2 зщ Николас Маричаль 26' 88 пз Виктор Окишор 46' 74 пз Даниил Фомин 69' 28 нп Максимильяно Гутьеррес 69' 33 нп Иван Сергеев 90' Запасные 1 вр Рустам Ятимов 34 вр Даниил Голиков 59 зщ Никита Бабакин 78 зщ Дмитрий Чистяков 80 нп Карим Мадрахимов 11 нп Ибрахим Махфус Аджаса 13 нп Денис Титов 1 вр Курбан Расулов 31 вр Игорь Лещук 6 зщ Роберто Фернандес 7 зщ Дмитрий Скопинцев 56 зщ Леон Зайдензаль 60 пз Тимофей Маринкин 77 нп Жозуэ Казимир Главные тренеры Джонатан Альба Сандро Шварц Голы Константин Тюкавин Ярослав Гладышев 0:1 35' Виктор Окишор Даниил Фомин 0:2 78' Константин Тюкавин 0:3 88' Наказания Хуан Хосе Касерес 1' Артур Гомес 8' Давид Семенчук 16' Николас Маричаль 53'

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