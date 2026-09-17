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Ростов - Динамо Москва 17 сентября обзор матча

Дата публикации: 17-09-2026
Ростов
Ростов
0 : 3
Динамо М
Динамо М
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
84РоссияврАртём Петров
3НигерзщУмар Сако
4РоссиязщВиктор Мелёхин
22РоссиязщДавид Семенчук
60'
27РоссиязщДанила Прохин
87РоссиязщАндрей Лангович
10РоссияпзИван Комаров
79'
16РоссияпзМаксим Мухин
67'
6НигериянпОлакунле Олусегун
79'
7Бразилиянп Роналдо
79'
99РоссиянпТимур Сулейманов
5РоссияпзЯрослав Михайлов
60'
21РоссияпзДаниил Шанталий
67'
26РоссиязщДаниил Хлусевич
79'
73РоссиянпИмран Азнауров
79'
91РоссиянпАнтон Шамонин
79'
99РоссияврАндрей Лунёв
57БразилиязщДавид Рикардо
55РоссиязщМаксим Осипенко
8Бразилиязщ Рубенс
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
26'
24МексикапзЛуис Чавес
69'
15РоссияпзДанил Глебов
10Бразилияпз Бителло
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
90'
11БразилиянпАртур Гомес
46'
91РоссиянпЯрослав Гладышев
69'
2УругвайзщНиколас Маричаль
26'
88РоссияпзВиктор Окишор
46'
74РоссияпзДаниил Фомин
69'
28ЧилинпМаксимильяно Гутьеррес
69'
33РоссиянпИван Сергеев
90'
Запасные
1ТаджикистанврРустам Ятимов
34РоссияврДаниил Голиков
59РоссиязщНикита Бабакин
78РоссиязщДмитрий Чистяков
80РоссиянпКарим Мадрахимов
11НигериянпИбрахим Махфус Аджаса
13ТуркменистаннпДенис Титов
1РоссияврКурбан Расулов
31РоссияврИгорь Лещук
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
60РоссияпзТимофей Маринкин
77ГаитинпЖозуэ Казимир
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
ГерманияСандро Шварц
Голы
Константин Тюкавин
Ярослав Гладышев
0:1
35'
Виктор Окишор
Даниил Фомин
0:2
78'
Константин Тюкавин
0:3
88'
Наказания
Хуан Хосе Касерес
1'
Артур Гомес
8'
Давид Семенчук
16'
Николас Маричаль
53'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Динамо Москва, который состоялся 17 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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