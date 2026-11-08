23:38 ()
Свернуть список

Ренн - Лилль 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Ренн
Ренн
1 : 2
Лилль
Лилль
События матча Стад Ренне - Лилль
24'
Сориба Дьяун (0 - 1)
31'
Булайе Диа (1 - 1)
55'
Кэлвин Вердонк
62'
Ромен Перро / Кэлвин Вердонк
62'
Мауритс Кьергор / Набиль Бенталеб
63'
Муса Аль-Тамари / Элиэзер Майенда
68'
Натан Нгой (1 - 2)
73'
Мауритс Кьергор
73'
Дилан Баква / Итан Мбаппе
74'
Исса Сумаре / Булайе Диа
75'
Джауи Сиссе / Махди Камара
75'
Людовик Блас / Адриен Томассон
77'
Натан Нгой
82'
Себастьян Шиманьски / Гонсалу Оливейра
83'
Исаак Коссье / Нгальяэль Мукау
83'
Оливье Жиру / Хакон Арнар Харальдссон
Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
30ФранцияврБрис Самба
48МароккозщАбдельхамид Аит Будлал
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
18КамерунзщМахамаду Нагида
14СШАзщБрайан Рейнольдс
5ПортугалиязщГонсалу Оливейра
82'
21ФранцияпзВалентин Ронжье
28ФранцияпзАдриен Томассон
75'
45ФранцияпзМахди Камара
75'
22СенегалнпБулайе Диа
74'
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
63'
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
63'
90СенегалнпИсса Сумаре
74'
6ФранцияпзДжауи Сиссе
75'
10ФранциянпЛюдовик Блас
75'
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
82'
1ТурцияврБерке Озер
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
23ФранциязщТанги Ньянзу
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
62'
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
83'
21ФранцияпзБенжамен Андре
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
73'
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
83'
6АлжирпзНабиль Бенталеб
62'
35ГвинеянпСориба Диаун
15ФранциязщРомен Перро
62'
14ДанияпзМауритс Кьергор
62'
7ФранциянпДилан Баква
73'
26ФранциязщИсаак Коссье
83'
9ФранциянпОливье Жиру
83'
Запасные
16ФранцияврНиколя Леметр
24ФранциязщАнтони Руо
95ПольшапзПшемыслав Франковски
26ФранцияпзКентен Мерлен
12ПарагвайврОрландо Хиль
38ФранциязщМаксима Гоффи
11НорвегияпзОсам Сахрауи
28ФранцияпзГаэтан Перрен
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ИталияДавиде Анчелотти
Голы
Сориба Диаун
0:1
24'
Булайе Диа
Абдельхамид Аит Будлал
1:1
31'
Натан Нгой
Сориба Диаун
1:2
68'
Наказания
Калвин Вердонк
55'
Мауритс Кьергор
73'
Натан Нгой
77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Лилль, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча
    Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Эльче - Бетис 8 ноября обзор матча
    Эльче - Бетис 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Наполи - Лацио 8 ноября обзор матча
    Наполи - Лацио 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Заря - ЛНЗ Черкассы 8 ноября обзор матча
    Заря - ЛНЗ Черкассы 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
  • Буковина - Колос 8 ноября обзор матча
    Буковина - Колос 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close