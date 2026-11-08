Ренн - Лилль 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Ренн
1 : 2
Лилль
События матча Стад Ренне - Лилль
24'
⚽
Сориба Дьяун (0 - 1)
31'
⚽
Булайе Диа (1 - 1)
55'
Кэлвин Вердонк
62'
⇄
Ромен Перро / Кэлвин Вердонк
62'
⇄
Мауритс Кьергор / Набиль Бенталеб
63'
⇄
Муса Аль-Тамари / Элиэзер Майенда
68'
⚽
Натан Нгой (1 - 2)
73'
Мауритс Кьергор
73'
⇄
Дилан Баква / Итан Мбаппе
74'
⇄
Исса Сумаре / Булайе Диа
75'
⇄
Джауи Сиссе / Махди Камара
75'
⇄
Людовик Блас / Адриен Томассон
77'
Натан Нгой
82'
⇄
Себастьян Шиманьски / Гонсалу Оливейра
83'
⇄
Исаак Коссье / Нгальяэль Мукау
83'
⇄
Оливье Жиру / Хакон Арнар Харальдссон
Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Брис Самба
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|14
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|5
|зщ
|Гонсалу Оливейра
82'
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|28
|пз
|Адриен Томассон
75'
|45
|пз
|Махди Камара
75'
|22
|нп
|Булайе Диа
74'
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
63'
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
63'
|90
|нп
|Исса Сумаре
74'
|6
|пз
|Джауи Сиссе
75'
|10
|нп
|Людовик Блас
75'
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
82'
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
62'
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
83'
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Этан Мбаппе
73'
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
83'
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
62'
|35
|нп
|Сориба Диаун
|15
|зщ
|Ромен Перро
62'
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
62'
|7
|нп
|Дилан Баква
73'
|26
|зщ
|Исаак Коссье
83'
|9
|нп
|Оливье Жиру
83'
Запасные
|16
|вр
|Николя Леметр
|24
|зщ
|Антони Руо
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|12
|вр
|Орландо Хиль
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
Главные тренеры
|Франк Эз
|Давиде Анчелотти
Голы
Сориба Диаун
0:1
24'
Булайе Диа
Абдельхамид Аит Будлал
1:1
31'
Натан Нгой
Сориба Диаун
1:2
68'
Наказания
Калвин Вердонк
55'
Мауритс Кьергор
73'
Натан Нгой
77'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Лилль, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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