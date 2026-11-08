Ренн - Лилль 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Ренн 1 : 2 Лилль События матча Стад Ренне - Лилль 24' ⚽ Сориба Дьяун (0 - 1) 31' ⚽ Булайе Диа (1 - 1) 55' Кэлвин Вердонк 62' ⇄ Ромен Перро / Кэлвин Вердонк 62' ⇄ Мауритс Кьергор / Набиль Бенталеб 63' ⇄ Муса Аль-Тамари / Элиэзер Майенда 68' ⚽ Натан Нгой (1 - 2) 73' Мауритс Кьергор 73' ⇄ Дилан Баква / Итан Мбаппе 74' ⇄ Исса Сумаре / Булайе Диа 75' ⇄ Джауи Сиссе / Махди Камара 75' ⇄ Людовик Блас / Адриен Томассон 77' Натан Нгой 82' ⇄ Себастьян Шиманьски / Гонсалу Оливейра 83' ⇄ Исаак Коссье / Нгальяэль Мукау 83' ⇄ Оливье Жиру / Хакон Арнар Харальдссон Составы команд Ренн Ренн Лилль Лилль 30 вр Брис Самба 48 зщ Абдельхамид Аит Будлал 4 зщ Чарли Крессуэлл 18 зщ Махамаду Нагида 14 зщ Брайан Рейнольдс 5 зщ Гонсалу Оливейра 82' 21 пз Валентин Ронжье 28 пз Адриен Томассон 75' 45 пз Махди Камара 75' 22 нп Булайе Диа 74' 12 нп Элиэзер Майенда 63' 11 нп Мусса Аль-Тамари 63' 90 нп Исса Сумаре 74' 6 пз Джауи Сиссе 75' 10 нп Людовик Блас 75' 17 пз Себастьян Шиманьски 82' 1 вр Берке Озер 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 23 зщ Танги Ньянзу 24 зщ Калвин Вердонк 62' 17 пз Нгалайель Мукау 83' 21 пз Бенжамен Андре 8 пз Этан Мбаппе 73' 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 83' 6 пз Набиль Бенталеб 62' 35 нп Сориба Диаун 15 зщ Ромен Перро 62' 14 пз Мауритс Кьергор 62' 7 нп Дилан Баква 73' 26 зщ Исаак Коссье 83' 9 нп Оливье Жиру 83' Запасные 16 вр Николя Леметр 24 зщ Антони Руо 95 пз Пшемыслав Франковски 26 пз Кентен Мерлен 12 вр Орландо Хиль 38 зщ Максима Гоффи 11 пз Осам Сахрауи 28 пз Гаэтан Перрен Главные тренеры Франк Эз Давиде Анчелотти Голы Сориба Диаун 0:1 24' Булайе Диа Абдельхамид Аит Будлал 1:1 31' Натан Нгой Сориба Диаун 1:2 68' Наказания Калвин Вердонк 55' Мауритс Кьергор 73' Натан Нгой 77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - Лилль, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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