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Балтика - Динамо Мх 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
08 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Балтика
Динамо Мх

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
20.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Балтика1 : 1 5 : 4Динамо Мх
05.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо Мх2 : 2Балтика
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Балтика2 : 0Динамо Мх
15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика2 : 1Динамо Мх
02.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Динамо Мх0 : 0Балтика
12.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Балтика1 : 1Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1431
2 Зенит1330
3 ЦСКА1326
4 Спартак М1326
5 Краснодар1323
6 Ростов1318
7 Рубин1418
8 Балтика1317
9 Оренбург1317
10 Крылья Советов1315
11 Ахмат1414
12 Динамо Мх1313
13
Стыковая зона
Родина1412
14
Стыковая зона
Акрон1312
15
Зона вылета
Локомотив М1411
16
Зона вылета
Факел146
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Динамо Мх
0%

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