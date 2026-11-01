Балтика - Динамо Мх 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
08 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|20.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|05.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|02.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|12.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|14
|31
|2
|Зенит
|13
|30
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Спартак М
|13
|26
|5
|Краснодар
|13
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Рубин
|14
|18
|8
|Балтика
|13
|17
|9
|Оренбург
|13
|17
|10
|Крылья Советов
|13
|15
|11
|Ахмат
|14
|14
|12
|Динамо Мх
|13
|13
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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