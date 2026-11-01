Балтика - Динамо Мх 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212 08 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 14-й тур Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Балтика Калининград Динамо Мх Махачкала Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Вадим Валентинович Евсеев История личных встреч 20.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 5 : 4 05.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 2 : 2 05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0 15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1 02.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0 12.09.2022 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 14 31 2 Зенит 13 30 3 ЦСКА 13 26 4 Спартак М 13 26 5 Краснодар 13 23 6 Ростов 13 18 7 Рубин 14 18 8 Балтика 13 17 9 Оренбург 13 17 10 Крылья Советов 13 15 11 Ахмат 14 14 12 Динамо Мх 13 13 13 Стыковая зона Родина 14 12 14 Стыковая зона Акрон 13 12 15 Зона вылета Локомотив М 14 11 16 Зона вылета Факел 14 6