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Бешикташ - Генчлербирлиги 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
08 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Бешикташ
Генчлербирлиги

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Генчлербирлиги
Анкара
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Германия Бернд Шторк
История личных встреч
15.03.2026 Турция — Суперлига 26-й тур Генчлербирлиги0 : 2Бешикташ
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ1 : 2Генчлербирлиги
15.02.2021 Турция - Суперлига 25-й тур Генчлербирлиги0 : 3Бешикташ
04.10.2020 Турция - Суперлига 4-й тур Бешикташ0 : 1Генчлербирлиги
25.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Генчлербирлиги0 : 3Бешикташ
27.12.2019 Турция - Суперлига 17-й тур Бешикташ4 : 1Генчлербирлиги
10.03.2018 Турция - Суперлига 25-й тур Бешикташ1 : 0Генчлербирлиги
13.10.2017 Турция - Суперлига 8-й тур Генчлербирлиги2 : 1Бешикташ
02.04.2017 Турция - Суперлига 26-й тур Бешикташ3 : 0Генчлербирлиги
28.10.2016 Турция - Суперлига 9-й тур Генчлербирлиги1 : 1Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1128
2
Лига чемпионов
Амед1123
3
Лига Европы
Трабзонспор1022
4
Лига конференций
Касымпаша1120
5 Бешикташ1019
6 Коджаэлиспор1119
7 Истанбул Башакшехир1117
8 Фенербахче1016
9 Чорум1016
10 Гёзтепе1115
11 Эрзурумспор1014
12 Аланьяспор1012
13 Ризеспор1011
14 Генчлербирлиги1011
15 Коньяспор118
16
Зона вылета
Газиантеп118
17
Зона вылета
Самсунспор117
18
Зона вылета
Эюпспор113
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бешикташ
0%
Ничья
0%
Генчлербирлиги
0%

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