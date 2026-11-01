Витория Гимарайнш - Порту 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
08 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
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Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
|98
|вр
|Lucas Furtado
|23
|зщ
|Тони Страта
|21
|зщ
|Тони Боревкович
|5
|зщ
|Ahmed Sidibe
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|8
|пз
|Гонсалу Ногейра
|16
|пз
|Бени Мукенди
|11
|пз
|Густаво Силва
|20
|пз
|Саму
|7
|пз
|Oumar Camara
|9
|нп
|Арнел Якупович
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|33
|зщ
|Соуза
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|11
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Фамаликан
|11
|13
|11
|Алверка
|10
|11
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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