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Витория Гимарайнш - Порту 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
08 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
Витория Гимарайнш
Порту

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
98 Бразилия вр Lucas Furtado
23 Румыния зщ Тони Страта
21 Хорватия зщ Тони Боревкович
5 Франция зщ Ahmed Sidibe
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
8 Португалия пз Гонсалу Ногейра
16 Ангола пз Бени Мукенди
11 Бразилия пз Густаво Силва
20 Португалия пз Саму
7 Франция пз Oumar Camara
9 Австрия нп Арнел Якупович
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
33 Бразилия зщ Соуза
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 1Витория Гимарайнш
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш0 : 3Порту
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Порту1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1Порту
11.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1120
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Фамаликан1113
11 Алверка1011
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витория Гимарайнш
0%
Ничья
0%
Порту
0%

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