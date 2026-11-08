Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Спартак М 2 : 1 Акрон События матча ФК Спартак Москва - Акрон Тольятти 39' Пабло Солари 39' Стефан Лончар 42' ⚽ Слободан Тедич (1 - 0) Автогол 46' ⇄ Дуду / Дмитрий Пестряков 46' ⇄ Карлен Оганнисян / Константин Марадишвили 58' ⚽ Стефан Лончар (1 - 1) 64' ⚽ Данил Пруцев (2 - 1) 69' ⇄ Йомар Роча / Вячеслав Бардыбахин 72' Слободан Тедич 73' ⇄ Жозе Маркос Маркиньос / Пабло Солари 76' ⇄ Хетаг Хосонов / Кристиян Бистрович 77' ⇄ Максим Болдырев / Слободан Тедич 81' ⇄ Мирлинд Даку / Манфред Угальде 84' Александр Максименко Вторая желтая — удаление 85' ⇄ Илья Помазун / Эсекьель Барко 85' ⇄ Даниил Денисов / Роман Зобнин 90+5' Марат Бокоев Составы команд Спартак М Москва Акрон Тольятти 98 вр Александр Максименко 3 зщ Кристофер Ву 6 зщ Срджан Бабич 33 зщ Виктор Парада 5 пз Эсекьель Барко 85' 18 пз Наиль Умяров 25 пз Данил Пруцев 47 пз Роман Зобнин 85' 83 пз Жедсон Фернандеш 7 нп Пабло Солари 73' 9 нп Манфред Угальде 81' 10 нп Маркиньос 73' 19 нп Мирлинд Даку 81' 1 вр Илья Помазун 85' 97 зщ Даниил Денисов 85' 88 вр Виталий Гудиев 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 69' 19 зщ Марат Бокоев 21 зщ Роберто Фернандес 26 зщ Родригу Эшковал 8 пз Кристиян Бистрович 76' 15 пз Стефан Лончар 22 пз Константин Марадишвили 46' 71 нп Дмитрий Пестряков 46' 9 нп Слободан Тедич 77' 99 нп Артём Шуманский 6 пз Карлен Оганесян 46' 11 нп Дуду 46' 2 зщ Йомар Роча 69' 80 пз Хетаг Хосонов 76' 91 нп Максим Болдырев 77' Запасные 56 вр Александр Довбня 17 пз Владислав Саусь 40 пз Иван Сорокин 24 нп Никита Массалыга 77 нп Антон Зиньковский 62 нп Павел Полех 32 вр Игнат Тереховский 98 вр Роман Волочай 24 зщ Йонуц Неделчяру 89 зщ Денис Попенков 5 пз Алекса Джурасович 17 пз Артём Сидоренко 55 пз Милутин Видосавлевич Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Срджан Благоевич Голы Слободан Тедич 1:0 42' Стефан Лончар Артём Шуманский 1:1 58' Данил Пруцев Эсекьель Барко 2:1 64' Наказания Пабло Солари 39' Стефан Лончар 39' Слободан Тедич 72' Александр Максименко 84' Марат Бокоев 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Акрон, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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