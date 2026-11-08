Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Спартак М
2 : 1
Акрон
События матча ФК Спартак Москва - Акрон Тольятти
39'
Пабло Солари
39'
Стефан Лончар
42'
⚽
Слободан Тедич (1 - 0)Автогол
46'
⇄
Дуду / Дмитрий Пестряков
46'
⇄
Карлен Оганнисян / Константин Марадишвили
58'
⚽
Стефан Лончар (1 - 1)
64'
⚽
Данил Пруцев (2 - 1)
69'
⇄
Йомар Роча / Вячеслав Бардыбахин
72'
Слободан Тедич
73'
⇄
Жозе Маркос Маркиньос / Пабло Солари
76'
⇄
Хетаг Хосонов / Кристиян Бистрович
77'
⇄
Максим Болдырев / Слободан Тедич
81'
⇄
Мирлинд Даку / Манфред Угальде
84'
Александр МаксименкоВторая желтая — удаление
85'
⇄
Илья Помазун / Эсекьель Барко
85'
⇄
Даниил Денисов / Роман Зобнин
90+5'
Марат Бокоев
Составы команд
Спартак М
Москва
Акрон
Тольятти
|98
|вр
|Александр Максименко
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|6
|зщ
|Срджан Бабич
|33
|зщ
|Виктор Парада
|5
|пз
|Эсекьель Барко
85'
|18
|пз
|Наиль Умяров
|25
|пз
|Данил Пруцев
|47
|пз
|Роман Зобнин
85'
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
|7
|нп
|Пабло Солари
73'
|9
|нп
|Манфред Угальде
81'
|10
|нп
|Маркиньос
73'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
81'
|1
|вр
|Илья Помазун
85'
|97
|зщ
|Даниил Денисов
85'
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
69'
|19
|зщ
|Марат Бокоев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
76'
|15
|пз
|Стефан Лончар
|22
|пз
|Константин Марадишвили
46'
|71
|нп
|Дмитрий Пестряков
46'
|9
|нп
|Слободан Тедич
77'
|99
|нп
|Артём Шуманский
|6
|пз
|Карлен Оганесян
46'
|11
|нп
|Дуду
46'
|2
|зщ
|Йомар Роча
69'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
76'
|91
|нп
|Максим Болдырев
77'
Запасные
|56
|вр
|Александр Довбня
|17
|пз
|Владислав Саусь
|40
|пз
|Иван Сорокин
|24
|нп
|Никита Массалыга
|77
|нп
|Антон Зиньковский
|62
|нп
|Павел Полех
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|98
|вр
|Роман Волочай
|24
|зщ
|Йонуц Неделчяру
|89
|зщ
|Денис Попенков
|5
|пз
|Алекса Джурасович
|17
|пз
|Артём Сидоренко
|55
|пз
|Милутин Видосавлевич
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Срджан Благоевич
Голы
Слободан Тедич
1:0
42'
Стефан Лончар
Артём Шуманский
1:1
58'
Данил Пруцев
Эсекьель Барко
2:1
64'
Наказания
Пабло Солари
39'
Стефан Лончар
39'
Слободан Тедич
72'
Александр Максименко
84'
Марат Бокоев
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Акрон, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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