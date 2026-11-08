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Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Спартак М
Спартак М
2 : 1
Акрон
Акрон
События матча ФК Спартак Москва - Акрон Тольятти
39'
Пабло Солари
39'
Стефан Лончар
42'
Слободан Тедич (1 - 0)Автогол
46'
Дуду / Дмитрий Пестряков
46'
Карлен Оганнисян / Константин Марадишвили
58'
Стефан Лончар (1 - 1)
64'
Данил Пруцев (2 - 1)
69'
Йомар Роча / Вячеслав Бардыбахин
72'
Слободан Тедич
73'
Жозе Маркос Маркиньос / Пабло Солари
76'
Хетаг Хосонов / Кристиян Бистрович
77'
Максим Болдырев / Слободан Тедич
81'
Мирлинд Даку / Манфред Угальде
84'
Александр МаксименкоВторая желтая — удаление
85'
Илья Помазун / Эсекьель Барко
85'
Даниил Денисов / Роман Зобнин
90+5'
Марат Бокоев
Составы команд
Спартак М
Москва
Акрон
Тольятти
98РоссияврАлександр Максименко
3КамерунзщКристофер Ву
6СербиязщСрджан Бабич
33ИспаниязщВиктор Парада
5АргентинапзЭсекьель Барко
85'
18РоссияпзНаиль Умяров
25РоссияпзДанил Пруцев
47РоссияпзРоман Зобнин
85'
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
7АргентинанпПабло Солари
73'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
81'
10Бразилиянп Маркиньос
73'
19АлбаниянпМирлинд Даку
81'
1РоссияврИлья Помазун
85'
97РоссиязщДаниил Денисов
85'
88РоссияврВиталий Гудиев
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
69'
19РоссиязщМарат Бокоев
21БоливиязщРоберто Фернандес
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
8ХорватияпзКристиян Бистрович
76'
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
46'
71РоссиянпДмитрий Пестряков
46'
9СербиянпСлободан Тедич
77'
99БеларусьнпАртём Шуманский
6АрменияпзКарлен Оганесян
46'
11Бразилиянп Дуду
46'
2БоливиязщЙомар Роча
69'
80РоссияпзХетаг Хосонов
76'
91РоссиянпМаксим Болдырев
77'
Запасные
56РоссияврАлександр Довбня
17РоссияпзВладислав Саусь
40РоссияпзИван Сорокин
24РоссиянпНикита Массалыга
77РоссиянпАнтон Зиньковский
62РоссиянпПавел Полех
32РоссияврИгнат Тереховский
98РоссияврРоман Волочай
24РумыниязщЙонуц Неделчяру
89РоссиязщДенис Попенков
5СербияпзАлекса Джурасович
17РоссияпзАртём Сидоренко
55СербияпзМилутин Видосавлевич
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
СербияСрджан Благоевич
Голы
Слободан Тедич
1:0
42'
Стефан Лончар
Артём Шуманский
1:1
58'
Данил Пруцев
Эсекьель Барко
2:1
64'
Наказания
Пабло Солари
39'
Стефан Лончар
39'
Слободан Тедич
72'
Александр Максименко
84'
Марат Бокоев
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Акрон, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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