Брайтон - Брентфорд 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Брайтон
2 : 0
Брентфорд
События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд
5'
Кристоффер Айер
15'
⚽
Диего Гомес (1 - 0)
22'
Чема Андрес
23'
Игор ТьягоПрямое удаление
27'
Оливье Боскальи
42'
⚽
Паскаль Гросс (2 - 0)Пенальти
46'
⇄
Егор Ярмолюк / Данго Уаттара
46'
⇄
Матс Виффер / Чема Андрес
46'
⇄
Натан Коллинз / Аарон Хики
51'
Матс Виффер
59'
⇄
Эль-Хадж Малик Диуф / Кин Льюис-Поттер
59'
⇄
Матиас Йенсен / Мамаду Сангаре
61'
Льюис Данк
69'
Кевин Шаде
70'
⇄
Каллум Уилсон / Сепп ван дер Берг
78'
⇄
Джек Хиншелвуд / Ясин Аяри
82'
⇄
Джорджиньо Рюттер / Харалампос Костулас
82'
⇄
Янкуба Минте / Максим Де Кёйпер
90+3'
⇄
Малик Ялькуйе / Диего Гомес
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|20
|зщ
|Коштинья
|5
|зщ
|Льюис Данк
|25
|пз
|Диего Гомес
90+3'
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
82'
|14
|пз
|Чема Андрес
46'
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
78'
|19
|нп
|Харалампос Костулас
82'
|27
|зщ
|Матс Виффер
46'
|8
|пз
|Джек Хиншелвуд
78'
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
82'
|11
|нп
|Янкуба Минте
82'
|35
|пз
|Малик Ялькуе
90+3'
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
70'
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
59'
|2
|зщ
|Аарон Хики
46'
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
59'
|27
|пз
|Витали Янельт
|11
|пз
|Данго Уаттара
46'
|7
|пз
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
46'
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
46'
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
59'
|8
|пз
|Матиас Йенсен
59'
|13
|нп
|Каллум Уилсон
70'
Запасные
|23
|вр
|Джейсон Стил
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|44
|зщ
|Янник Шустер
|19
|нп
|Джейдон Энтони
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Кит Эндрюс
Голы
Диего Гомес
1:0
15'
Паскаль Грос
2:0
42'
Наказания
Кристоффер Аер
5'
Чема Андрес
22'
Игор Тьяго
23'
Оливье Боскальи
27'
Матс Виффер
51'
Льюис Данк
61'
Кевин Шаде
69'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Брентфорд, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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