Брайтон - Брентфорд 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Брайтон 2 : 0 Брентфорд События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 5' Кристоффер Айер 15' ⚽ Диего Гомес (1 - 0) 22' Чема Андрес 23' Игор Тьяго Прямое удаление 27' Оливье Боскальи 42' ⚽ Паскаль Гросс (2 - 0) Пенальти 46' ⇄ Егор Ярмолюк / Данго Уаттара 46' ⇄ Матс Виффер / Чема Андрес 46' ⇄ Натан Коллинз / Аарон Хики 51' Матс Виффер 59' ⇄ Эль-Хадж Малик Диуф / Кин Льюис-Поттер 59' ⇄ Матиас Йенсен / Мамаду Сангаре 61' Льюис Данк 69' Кевин Шаде 70' ⇄ Каллум Уилсон / Сепп ван дер Берг 78' ⇄ Джек Хиншелвуд / Ясин Аяри 82' ⇄ Джорджиньо Рюттер / Харалампос Костулас 82' ⇄ Янкуба Минте / Максим Де Кёйпер 90+3' ⇄ Малик Ялькуйе / Диего Гомес Составы команд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Брентфорд Лондон 1 вр Барт Вербрюгген 44 зщ Лука Вушкович 21 зщ Оливье Боскальи 20 зщ Коштинья 5 зщ Льюис Данк 25 пз Диего Гомес 90+3' 29 пз Максим Де Кёйпер 82' 14 пз Чема Андрес 46' 13 пз Паскаль Грос 26 пз Ясин Аяри 78' 19 нп Харалампос Костулас 82' 27 зщ Матс Виффер 46' 8 пз Джек Хиншелвуд 78' 10 нп Жоржиньо Рюттер 82' 11 нп Янкуба Минте 82' 35 пз Малик Ялькуе 90+3' 1 вр Кивин Келлехер 33 зщ Микаель Кайоде 20 зщ Кристоффер Аер 4 зщ Сепп ван ден Берг 70' 23 зщ Кин Льюис-Поттер 59' 2 зщ Аарон Хики 46' 18 пз Мамаду Сангаре 59' 27 пз Витали Янельт 11 пз Данго Уаттара 46' 7 пз Кевин Шаде 9 нп Игор Тьяго 22 зщ Нейтан Коллинз 46' 6 пз Егор Ярмолюк 46' 25 зщ Эль-Хаджи Малик Диуф 59' 8 пз Матиас Йенсен 59' 13 нп Каллум Уилсон 70' Запасные 23 вр Джейсон Стил 3 зщ Жауэн Аджам 24 зщ Ферди Кадыоглу 30 зщ Михаэль Свобода 12 вр Хаукон Рафн Валдимарссон 44 зщ Янник Шустер 19 нп Джейдон Энтони 24 нп Миккель Дамсгор Главные тренеры Фабиан Марк Хюрцелер Кит Эндрюс Голы Диего Гомес 1:0 15' Паскаль Грос 2:0 42' Наказания Кристоффер Аер 5' Чема Андрес 22' Игор Тьяго 23' Оливье Боскальи 27' Матс Виффер 51' Льюис Данк 61' Кевин Шаде 69'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Брентфорд, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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