23:36 ()
Свернуть список

Брайтон - Брентфорд 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Брайтон
Брайтон
2 : 0
Брентфорд
Брентфорд
События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд
5'
Кристоффер Айер
15'
Диего Гомес (1 - 0)
22'
Чема Андрес
23'
Игор ТьягоПрямое удаление
27'
Оливье Боскальи
42'
Паскаль Гросс (2 - 0)Пенальти
46'
Егор Ярмолюк / Данго Уаттара
46'
Матс Виффер / Чема Андрес
46'
Натан Коллинз / Аарон Хики
51'
Матс Виффер
59'
Эль-Хадж Малик Диуф / Кин Льюис-Поттер
59'
Матиас Йенсен / Мамаду Сангаре
61'
Льюис Данк
69'
Кевин Шаде
70'
Каллум Уилсон / Сепп ван дер Берг
78'
Джек Хиншелвуд / Ясин Аяри
82'
Джорджиньо Рюттер / Харалампос Костулас
82'
Янкуба Минте / Максим Де Кёйпер
90+3'
Малик Ялькуйе / Диего Гомес
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
1НидерландыврБарт Вербрюгген
44ХорватиязщЛука Вушкович
21ФранциязщОливье Боскальи
20Португалиязщ Коштинья
5АнглиязщЛьюис Данк
25ПарагвайпзДиего Гомес
90+3'
29БельгияпзМаксим Де Кёйпер
82'
14ИспанияпзЧема Андрес
46'
13ГерманияпзПаскаль Грос
26ШвецияпзЯсин Аяри
78'
19ГрециянпХаралампос Костулас
82'
27НидерландызщМатс Виффер
46'
8АнглияпзДжек Хиншелвуд
78'
10ФранциянпЖоржиньо Рюттер
82'
11ГамбиянпЯнкуба Минте
82'
35Кот-д&#039;ИвуарпзМалик Ялькуе
90+3'
1ИрландияврКивин Келлехер
33ИталиязщМикаель Кайоде
20НорвегиязщКристоффер Аер
4НидерландызщСепп ван ден Берг
70'
23АнглиязщКин Льюис-Поттер
59'
2ШотландиязщАарон Хики
46'
18МалипзМамаду Сангаре
59'
27ГерманияпзВитали Янельт
11Буркина-ФасопзДанго Уаттара
46'
7ГерманияпзКевин Шаде
9БразилиянпИгор Тьяго
22ИрландиязщНейтан Коллинз
46'
6УкраинапзЕгор Ярмолюк
46'
25СенегалзщЭль-Хаджи Малик Диуф
59'
8ДанияпзМатиас Йенсен
59'
13АнглиянпКаллум Уилсон
70'
Запасные
23АнглияврДжейсон Стил
3АлжирзщЖауэн Аджам
24ТурциязщФерди Кадыоглу
30АвстриязщМихаэль Свобода
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
44АвстриязщЯнник Шустер
19АнглиянпДжейдон Энтони
24ДаниянпМиккель Дамсгор
Главные тренеры
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
ИрландияКит Эндрюс
Голы
Диего Гомес
1:0
15'
Паскаль Грос
2:0
42'
Наказания
Кристоффер Аер
5'
Чема Андрес
22'
Игор Тьяго
23'
Оливье Боскальи
27'
Матс Виффер
51'
Льюис Данк
61'
Кевин Шаде
69'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Брентфорд, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Ипсвич Таун - Борнмут 8 ноября обзор матча
    Ипсвич Таун - Борнмут 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Ренн - Лилль 8 ноября обзор матча
    Ренн - Лилль 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча
    Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Эльче - Бетис 8 ноября обзор матча
    Эльче - Бетис 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Наполи - Лацио 8 ноября обзор матча
    Наполи - Лацио 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close