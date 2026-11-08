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Сандерленд - Челси 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Сандерленд
Сандерленд
1 : 0
Челси
Челси
События матча Сандерленд - Челси
-5'
Régis Le Bris
4'
Жюль Ахока / Гранит Джака
21'
Жюль Ахока
35'
Ливай Колвилл
36'
Энцо Ле Фе (1 - 0)Пенальти
46'
Эстевао / Ливай Колвилл
50'
Тома Мёнье
53'
Брайан Бробби
55'
Педру Нету
62'
Дэнни Уэлбек / Педру Нету
62'
Мало Гюсто / Марко Палестра
67'
Уилсон Изидор / Брайан Бробби
76'
Мойсес Кайседо
79'
Жеовани Квенда / Пеп Чаваррия
87'
Эммануэль Эмега / Джордан Хендерсон
88'
Нильсон Ангуло / Шемсдин Тальби
88'
Крис Ригг / Энцо Ле Фе
90'
Люк О'Нин
90+2'
Уэсли Фофана
90+4'
Нильсон Ангуло
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Челси
Лондон
22НидерландыврРобин Руфс
32Северная ИрландиязщТрай Хам
13АнглиязщЛюк О'Найен
17МозамбикзщРейнилду Мандава
20ФранциязщНорди Мукиэле
12БельгиязщТома Мёнье
27ДР КонгопзНоа Садики
34ШвейцарияпзГранит Джака
4'
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
88'
7МароккопзШемсдин Тальби
88'
9НидерландынпБрайан Бробби
67'
29ДР КонгопзJules Ahoka
4'
18ГаитинпВильсон Изидор
67'
11АнглияпзКристофер Ригг
88'
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
88'
39БельгияврМайк Пендерс
3ФранциязщУэсли Фофана
6АнглиязщЛивай Колуилл
46'
29ИспаниязщПеп Чаварриа
79'
10АнглияпзКоул Палмер
45БельгияпзРомео Лавиа
7ПортугалияпзПедру Нету
62'
14АнглияпзДжордан Хендерсон
87'
2ИталияпзМарко Палестра
62'
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
17АнглиянпМорган Роджерс
41Бразилиянп Эстевао
46'
27ФранцияпзМало Гюсто
62'
18АнглиянпДэнни Уэлбек
62'
23ПортугалияпзЖеовани Кенда
79'
22НидерландынпЭмануэль Эмега
87'
Запасные
31ШвецияврМелькер Элльборг
6ФранциязщДайанн Металье
4АвстрияпзКевин Дансо
39БельгияпзМалик Фофана
57УкраинанпТимур Тутеров
28АнглияврТедди Шерман-Лоу
30АргентиназщАарон Ансельмино
4АргентинапзВалентин Барко
32АнглияпзМахди Николл-Джазули
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ИспанияХаби Алонсо
Голы
Энцо Ле Фе
1:0
36'
Наказания
Jules Ahoka
21'
Ливай Колуилл
35'
Тома Мёнье
50'
Брайан Бробби
53'
Педру Нету
55'
Мойсес Кайседо
76'
Люк О'Найен
90'
Уэсли Фофана
90+2'
Нильсон Ангуло
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Челси, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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