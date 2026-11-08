Сандерленд - Челси 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Сандерленд
1 : 0
Челси
События матча Сандерленд - Челси
-5'
Régis Le Bris
4'
⇄
Жюль Ахока / Гранит Джака
21'
Жюль Ахока
35'
Ливай Колвилл
36'
⚽
Энцо Ле Фе (1 - 0)Пенальти
46'
⇄
Эстевао / Ливай Колвилл
50'
Тома Мёнье
53'
Брайан Бробби
55'
Педру Нету
62'
⇄
Дэнни Уэлбек / Педру Нету
62'
⇄
Мало Гюсто / Марко Палестра
67'
⇄
Уилсон Изидор / Брайан Бробби
76'
Мойсес Кайседо
79'
⇄
Жеовани Квенда / Пеп Чаваррия
87'
⇄
Эммануэль Эмега / Джордан Хендерсон
88'
⇄
Нильсон Ангуло / Шемсдин Тальби
88'
⇄
Крис Ригг / Энцо Ле Фе
90'
Люк О'Нин
90+2'
Уэсли Фофана
90+4'
Нильсон Ангуло
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Челси
Лондон
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|27
|пз
|Ноа Садики
|34
|пз
|Гранит Джака
4'
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
88'
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
88'
|9
|нп
|Брайан Бробби
67'
|29
|пз
|Jules Ahoka
4'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
67'
|11
|пз
|Кристофер Ригг
88'
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
88'
|39
|вр
|Майк Пендерс
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
46'
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
79'
|10
|пз
|Коул Палмер
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|7
|пз
|Педру Нету
62'
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
87'
|2
|пз
|Марко Палестра
62'
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|17
|нп
|Морган Роджерс
|41
|нп
|Эстевао
46'
|27
|пз
|Мало Гюсто
62'
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
62'
|23
|пз
|Жеовани Кенда
79'
|22
|нп
|Эмануэль Эмега
87'
Запасные
|31
|вр
|Мелькер Элльборг
|6
|зщ
|Дайанн Металье
|4
|пз
|Кевин Дансо
|39
|пз
|Малик Фофана
|57
|нп
|Тимур Тутеров
|28
|вр
|Тедди Шерман-Лоу
|30
|зщ
|Аарон Ансельмино
|4
|пз
|Валентин Барко
|32
|пз
|Махди Николл-Джазули
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Хаби Алонсо
Голы
Энцо Ле Фе
1:0
36'
Наказания
Jules Ahoka
21'
Ливай Колуилл
35'
Тома Мёнье
50'
Брайан Бробби
53'
Педру Нету
55'
Мойсес Кайседо
76'
Люк О'Найен
90'
Уэсли Фофана
90+2'
Нильсон Ангуло
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Челси, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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