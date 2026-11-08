Сандерленд - Челси 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Сандерленд 1 : 0 Челси События матча Сандерленд - Челси -5' Régis Le Bris 4' ⇄ Жюль Ахока / Гранит Джака 21' Жюль Ахока 35' Ливай Колвилл 36' ⚽ Энцо Ле Фе (1 - 0) Пенальти 46' ⇄ Эстевао / Ливай Колвилл 50' Тома Мёнье 53' Брайан Бробби 55' Педру Нету 62' ⇄ Дэнни Уэлбек / Педру Нету 62' ⇄ Мало Гюсто / Марко Палестра 67' ⇄ Уилсон Изидор / Брайан Бробби 76' Мойсес Кайседо 79' ⇄ Жеовани Квенда / Пеп Чаваррия 87' ⇄ Эммануэль Эмега / Джордан Хендерсон 88' ⇄ Нильсон Ангуло / Шемсдин Тальби 88' ⇄ Крис Ригг / Энцо Ле Фе 90' Люк О'Нин 90+2' Уэсли Фофана 90+4' Нильсон Ангуло Составы команд Сандерленд Сандерленд Челси Лондон 22 вр Робин Руфс 32 зщ Трай Хам 13 зщ Люк О'Найен 17 зщ Рейнилду Мандава 20 зщ Норди Мукиэле 12 зщ Тома Мёнье 27 пз Ноа Садики 34 пз Гранит Джака 4' 28 пз Энцо Ле Фе 88' 7 пз Шемсдин Тальби 88' 9 нп Брайан Бробби 67' 29 пз Jules Ahoka 4' 18 нп Вильсон Изидор 67' 11 пз Кристофер Ригг 88' 10 пз Нильсон Ангуло 88' 39 вр Майк Пендерс 3 зщ Уэсли Фофана 6 зщ Ливай Колуилл 46' 29 зщ Пеп Чаварриа 79' 10 пз Коул Палмер 45 пз Ромео Лавиа 7 пз Педру Нету 62' 14 пз Джордан Хендерсон 87' 2 пз Марко Палестра 62' 25 пз Мойсес Кайседо 17 нп Морган Роджерс 41 нп Эстевао 46' 27 пз Мало Гюсто 62' 18 нп Дэнни Уэлбек 62' 23 пз Жеовани Кенда 79' 22 нп Эмануэль Эмега 87' Запасные 31 вр Мелькер Элльборг 6 зщ Дайанн Металье 4 пз Кевин Дансо 39 пз Малик Фофана 57 нп Тимур Тутеров 28 вр Тедди Шерман-Лоу 30 зщ Аарон Ансельмино 4 пз Валентин Барко 32 пз Махди Николл-Джазули Главные тренеры Режис Ле Брис Хаби Алонсо Голы Энцо Ле Фе 1:0 36' Наказания Jules Ahoka 21' Ливай Колуилл 35' Тома Мёнье 50' Брайан Бробби 53' Педру Нету 55' Мойсес Кайседо 76' Люк О'Найен 90' Уэсли Фофана 90+2' Нильсон Ангуло 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Челси, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Брайтон - Брентфорд 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Ипсвич Таун - Борнмут 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Ренн - Лилль 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Спартак Москва - Акрон 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...