Ипсвич Таун - Борнмут 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Ипсвич Таун 1 : 2 Борнмут События матча Ипсвич Таун - Борнмут 5' ⚽ Эванилсон (0 - 1) 43' Адам Смит 43' Хулио Энсисо 43' Маркус Тавернье 46' ⚽ Лейф Дэвис (0 - 2) Автогол 54' ⇄ Джек Кларк / Джейден Филоген-Бидейс 54' ⇄ Зиан Флемминг / Эмерсонн 65' ⇄ Абдул Фатаву Иссахаку / Дайдзэн Маэда 67' ⇄ Льюис Кук / Райан Кристи 68' ⇄ Эли Жуниор Крупи / Джастин Клюйверт 73' ⚽ Джек Кларк (1 - 2) Пенальти 79' ⇄ Бафоде Диаките / Адам Смит 85' ⇄ Чуба Акпом / Флорентину Луиш 85' ⇄ Альваро Родригес / Эванилсон 85' ⇄ Амин Адли / Раян 90+3' Антониу Силва 90+9' Зиан Флемминг Составы команд Ипсвич Таун Ипсвич Борнмут Борнмут 28 вр Кристиан Уолтон 26 зщ Дара О'Ши 6 зщ Исса Диоп 3 зщ Лейф Дэвис 42 пз Абдул Уаттара 12 пз Флорентину 85' 25 пз Эксекиэль Паласиос 10 пз Хулио Энсисо 11 пз Джейден Филоген 54' 38 пз Дайдзэн Маэда 65' 19 нп Эмерсонн 54' 47 пз Джек Кларк 54' 9 нп Зиан Флемминг 54' 7 нп Абдул Фатаву 65' 29 нп Чуба Акпом 85' 1 вр Джордже Петрович 15 зщ Адам Смит 79' 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 3 зщ Адриен Трюффер 12 пз Тайлер Адамс 37 пз Райан 85' 16 пз Маркус Таверньер 19 пз Джастин Клюйверт 68' 10 пз Райан Кристи 67' 9 нп Эванилсон 85' 4 пз Льюис Кук 67' 22 нп Эли Крупи 68' 18 зщ Бафоде Диаките 79' 30 нп Альваро Родригес 85' 21 нп Амин Адли 85' Запасные 37 вр Кьелл Схерпен 2 зщ Дарнелл Ферлонг 24 зщ Джейкоб Гривз 5 пз Азор Матусива 23 пз Саша Лукич 20 вр Микеле Ди Грегорио 6 зщ Хулио Солер 8 пз Алекс Скотт 11 нп Бен Гэннон-Доук Главные тренеры Гари О'Нил Марко Розе Голы Эванилсон 0:1 5' Лейф Дэвис 0:2 46' Джек Кларк 1:2 73' Наказания Хулио Энсисо 43' Адам Смит 43' Маркус Таверньер 43' Антониу Силва 90+3' Зиан Флемминг 90+9'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ипсвич Таун - Борнмут, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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