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Ипсвич Таун - Борнмут 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
1 : 2
Борнмут
Борнмут
События матча Ипсвич Таун - Борнмут
5'
Эванилсон (0 - 1)
43'
Адам Смит
43'
Хулио Энсисо
43'
Маркус Тавернье
46'
Лейф Дэвис (0 - 2)Автогол
54'
Джек Кларк / Джейден Филоген-Бидейс
54'
Зиан Флемминг / Эмерсонн
65'
Абдул Фатаву Иссахаку / Дайдзэн Маэда
67'
Льюис Кук / Райан Кристи
68'
Эли Жуниор Крупи / Джастин Клюйверт
73'
Джек Кларк (1 - 2)Пенальти
79'
Бафоде Диаките / Адам Смит
85'
Чуба Акпом / Флорентину Луиш
85'
Альваро Родригес / Эванилсон
85'
Амин Адли / Раян
90+3'
Антониу Силва
90+9'
Зиан Флемминг
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Борнмут
Борнмут
28АнглияврКристиан Уолтон
26ИрландиязщДара О'Ши
6МароккозщИсса Диоп
3АнглиязщЛейф Дэвис
42Кот-д&#039;ИвуарпзАбдул Уаттара
12Португалияпз Флорентину
85'
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
10ПарагвайпзХулио Энсисо
11АнглияпзДжейден Филоген
54'
38ЯпонияпзДайдзэн Маэда
65'
19Бразилиянп Эмерсонн
54'
47АнглияпзДжек Кларк
54'
9НидерландынпЗиан Флемминг
54'
7ГананпАбдул Фатаву
65'
29АнглиянпЧуба Акпом
85'
1СербияврДжордже Петрович
15АнглиязщАдам Смит
79'
5АнглиязщДжеймс Хилл
14ПортугалиязщАнтониу Силва
3ФранциязщАдриен Трюффер
12СШАпзТайлер Адамс
37Бразилияпз Райан
85'
16АнглияпзМаркус Таверньер
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
68'
10ШотландияпзРайан Кристи
67'
9Бразилиянп Эванилсон
85'
4АнглияпзЛьюис Кук
67'
22ФранциянпЭли Крупи
68'
18ФранциязщБафоде Диаките
79'
30УругвайнпАльваро Родригес
85'
21МарокконпАмин Адли
85'
Запасные
37НидерландыврКьелл Схерпен
2АнглиязщДарнелл Ферлонг
24АнглиязщДжейкоб Гривз
5НидерландыпзАзор Матусива
23СербияпзСаша Лукич
20ИталияврМикеле Ди Грегорио
6АргентиназщХулио Солер
8АнглияпзАлекс Скотт
11ШотландиянпБен Гэннон-Доук
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ГерманияМарко Розе
Голы
Эванилсон
0:1
5'
Лейф Дэвис
0:2
46'
Джек Кларк
1:2
73'
Наказания
Хулио Энсисо
43'
Адам Смит
43'
Маркус Таверньер
43'
Антониу Силва
90+3'
Зиан Флемминг
90+9'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ипсвич Таун - Борнмут, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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