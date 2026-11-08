Ипсвич Таун - Борнмут 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Ипсвич Таун
1 : 2
Борнмут
События матча Ипсвич Таун - Борнмут
5'
⚽
Эванилсон (0 - 1)
43'
Адам Смит
43'
Хулио Энсисо
43'
Маркус Тавернье
46'
⚽
Лейф Дэвис (0 - 2)Автогол
54'
⇄
Джек Кларк / Джейден Филоген-Бидейс
54'
⇄
Зиан Флемминг / Эмерсонн
65'
⇄
Абдул Фатаву Иссахаку / Дайдзэн Маэда
67'
⇄
Льюис Кук / Райан Кристи
68'
⇄
Эли Жуниор Крупи / Джастин Клюйверт
73'
⚽
Джек Кларк (1 - 2)Пенальти
79'
⇄
Бафоде Диаките / Адам Смит
85'
⇄
Чуба Акпом / Флорентину Луиш
85'
⇄
Альваро Родригес / Эванилсон
85'
⇄
Амин Адли / Раян
90+3'
Антониу Силва
90+9'
Зиан Флемминг
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Борнмут
Борнмут
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|12
|пз
|Флорентину
85'
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|11
|пз
|Джейден Филоген
54'
|38
|пз
|Дайдзэн Маэда
65'
|19
|нп
|Эмерсонн
54'
|47
|пз
|Джек Кларк
54'
|9
|нп
|Зиан Флемминг
54'
|7
|нп
|Абдул Фатаву
65'
|29
|нп
|Чуба Акпом
85'
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
79'
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|37
|пз
|Райан
85'
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
68'
|10
|пз
|Райан Кристи
67'
|9
|нп
|Эванилсон
85'
|4
|пз
|Льюис Кук
67'
|22
|нп
|Эли Крупи
68'
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
79'
|30
|нп
|Альваро Родригес
85'
|21
|нп
|Амин Адли
85'
Запасные
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|2
|зщ
|Дарнелл Ферлонг
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|5
|пз
|Азор Матусива
|23
|пз
|Саша Лукич
|20
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|6
|зщ
|Хулио Солер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|11
|нп
|Бен Гэннон-Доук
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Марко Розе
Голы
Эванилсон
0:1
5'
Лейф Дэвис
0:2
46'
Джек Кларк
1:2
73'
Наказания
Хулио Энсисо
43'
Адам Смит
43'
Маркус Таверньер
43'
Антониу Силва
90+3'
Зиан Флемминг
90+9'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ипсвич Таун - Борнмут, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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